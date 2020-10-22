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Burçların cinsellik sırları neler koç burçları için cinsellik ön planda!

Burçar, kakterimize ve kişiliğimize etki ettiği kadar cinsellikteki beğeni ve arzulara dair de ipuçları veriyor. İşte burçlara göre cinsellik sırları!

Burçların cinsellik sırları neler koç burçları için cinsellik ön planda!
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Karakterimize, duygu ve davranışlarımıza yön verdiğine inanılan burçlar yataktaki arzu ve isteklerimizin de kahramanlarından biri. Bu nedenle burçlara cinsel uyumda da dikkat ediliyor. Burcunuzun cinsellikte talep ve isteklerine inanamayacaksınız. İşte burçlara göre cinselliğe bakış açınız ve arzularınız!

Kova burcu 

Kova burçları diğer burçlara kıyasla kendilerini tatmin etmek konusuna daha hakim ve kendilerine güvenirler. Cinsellik yaşamak için genelde yatak odalarını tercih ederler.

Balık burçları 

Balık burçları aşkta olduğu kadar cinsellikte de tutkuludur. Balık burçları monotonluğu sevmez diğer burçların aksine cinsel hayatlarında yeniliklere açıktır.

Koç burçları 

Koçlar için cinsellik ön plandadır. Eşleri ile yaşadıkları cinsel hayata önem verirler. Koç burçları, cinsellik konusunda tatmin oldukları sürece çok tutkulu olabilir. Partnerlerinden memnun değilse koç burcunu mutlu etmek mümkün değildir.

Boğa burçları 

Boğa burçları düzenli bir ilişkiyi kısa heyecanlara tercih eder. Onlar için cinsel hayatı iyi olan düzenli bir ilişki yaşamak çok önemlidir. Partnerlerine sadıktır ve farklı partnerler ile heyecan aramazlar.

İkizler burcu 

İkizler burcu cinsellik konusuna biraz temkinli yaklaşabilir. Yaşadıkları kararsızlık cinsel hayatlarında da devam ederse, ne istediklerini bilmedikleri için tatmin olmaları zorlaşacaktır.

Yengeç burçları 

Yengeç burçları cinsel hayatta en aktif olan burçlardan biridir. Partnerlerine sadıktırlar.Cinsel hayatlarında yenilik ve maceralara oldukça açıktır.

Aslan burçları 

Aslan burçları cinsel birliktelik esnasında konuşmayı, iltifat almayı çok sever. Aslan burçları, kendilerine odaklı yaşar. Bu neden ile birliktelik esnasında partnerlerinin isteklerini onlara belirtmesi gerekir.

Başak burcu 

Başaklar günlük hayatlarında olduğu gibi, cinsellikte de neleri sevdiklerini ve neleri sevmediklerini çok iyi bilirler ve bunları partnerlerine söylemekten çekinmezler. Bu partnerleri için kimi zaman biraz fazla bulunabilir.

Terazi burcu 

Terazi burçları cinsellikte eşit duygular paylaşmayı isterler. Hem kendilerinin hem de partnerlerinin aynı oranda mutlu ve tatmin olması onlar için çok önemlidir.

Akrep burcu 

Akrep burçları burç kuşağının en tutkulu burcudur. Cinsellik onlar için ön plandadır. Maceralara ve yeni şeyler denemeye oldukça açıktır. Başarısız bir cinsel hayat onları depresyona sokabilir.

Yay burcu 

Yay burçları için tutkuyu hissetmek çok önemlidir. Özgür ruhlu oldukları için farklı deneyimlere her zaman açıktırlar.

Oğlak burcu 

Her şeyde belli bir düzen arayan Oğlak burçları yeni şeyleri denemeye çoğunlukla açık değillerdir. Fanteziden uzak olan cinsel hayatlarını oldukça risksiz yaşamaya özen gösterirler.

 

 

 

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