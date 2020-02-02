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Pürüzsüz cilde nasıl sahip olunur yeşilçay maskesi deneyin!

Kadınların kabusu haline gelen cilt problemlerini doğal maskelerle ortadan kaldırmak mümkün. İşte porselen gibi bir cilde sahip olma yolları...

Pürüzsüz cilde nasıl sahip olunur yeşilçay maskesi deneyin!
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Cilt problemleri her kadının hayatının bir döneminde yaşadığı sorunlardan oluyor. Cildinizdeki renk eşitsizlikleri, gözenek sorunları gibi can sıkıcı problemlerden kurtulmanın doğal yolları mevcut. İşte cildinizi porselen gibi yapacak cilt bakım uygulamaları!

Gözenek problemi

Yağ salgılayan yağ bezlerinin içinde bulunduğu gözenekler; cilt tipi, genetik faktörler, yaşam tarzı gibi birçok faktörden etkilenerek görünüm ve büyüklük olarak çeşitlilik gösterebiliyor. Cildinizdeki kolajen ve elastinler yaş ile ters orantıda olarak azalır. Bu sebeple yaş aldıkça gözenekleriniz büyüyüp daha belirgin hale gelebiliyor. Yoğun kullanılan kozmetikler ve ağızdan alınan hormon ilaçları bu durumu tetikleyerek gözeneklerin belirginleşmesine yol açıyor. Ciltteki yağlanmanın düzenlenmesi ve böylece gözenek probleminin de engellenmesi için cildinizi temiz tutmaya özen gösterin.

Yeşil çay maskesi

Uyguladığınız bu maske sayesinde ciltteki kırışıklıklar ve pürüzleri azalarak daha genç ve pürüzsüz bir cilde kavuşacaksınız. 2 yemek kaşığı taze yeşil çay, 1 yemek kaşığı organik bal, 1 yemek kaşığı yoğurt ve 3 yemek kaşığı karbonatı güzelce birbirine karıştırdıktan sonra karışımı 10 dakika kadar buzdolabında bekletin. Buzdolabından aldıktan sonra 15-20 dakika kalacak şekilde cildinize uygulayın ve soğuk su ile durulayın. Bu maskeyi haftada bir uygulayabilirsiniz.

Bal ve tarçın maskesi

Sadece 2 malzemeden oluşan bu mucizevi maske, akne ve ciltteki pürüzler gibi cilt problemleri ile savaşıyor. Yüzünüzü iyice temizledikten sonra bal ve tarçın karışımını iyice karıştırıp yüzünüze uygulayın. 10-15 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın. Bu maskeyi 2 haftada bir uygulayarak istediğiniz sonuçları alabilirsiniz.

 

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