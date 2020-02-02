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Deniz Akkaya'dan olay yaratan cinsellik açıklaması!

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Deniz Akkaya cinsellik itirafında bulundu. Ünlü manken, "Hiç cinsel hayatım yok. Geceleri karın kaslarıma sarılıyorum" dedi.

Deniz Akkaya'dan olay yaratan cinsellik açıklaması!
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Manken Deniz Akkaya, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda cinsel hayatıyla ilgili olay açıklamalarda bulundu. Ünlü manken "Hiç cinsel hayatım yok. Geceleri karın kaslarıma sarılıp yatıyorum" şeklinde konuştu.

Akkaya, Gence'nin "Sizin sevgiliniz kaslı mı olmalı?" şeklindeki sorusuna "Evin kaslısı benim" şeklinde yanıtladı. Gence'nin sohbetin devamında yönelttiği ve Akkaya'nın bunlara verdiği yanıtların ilgili bölümü ise şu şekilde:

Bu kadar sporun cinselliğe etkisi ne oluyor?

Hiç cinsel hayatım yok! Geceleri karın kaslarıma sarılıp yatıyorum.

İki yıldır hiç mi cinsellik yaşamadınız?

Geçen gün Cem Yılmaz çok güzel bir şey söyledi, "Eve erken gidiyorum, yatağa Cem Yılmaz'la giriyorum". Ben de yatağa Deniz Akkaya'yla giriyorum. Bu çok değerli bir şey, herkesle paylaşamam. Böyle bakınca da hayat çok eğlenceli. Birilerini elinin tersiyle itip eve gitmenin egosu çok yüksek. Ve anlık hazdan daha keyifli.

Libidonuzda sorun yok yani...

Tam tersi. Hayatın başka yerlerinde tık olmayınca kendini spora veriyorsun işte. Pazar günleri spor salonunu ilk ben açıyorum, beş ayrı hocam var. Crossfit, fitness, yoga, boks, direk dansı yapıyorum... Bütün enerjimi atıyorum. Bir de şunu söylemek lazım: Kaslı bir vücuda sahip olmak için önünüzde üç engel var. Şeker, alkol ve erkek arkadaş... Benim bedenimle en mutlu olduğum zamanlar hep yalnız olduğum zamanlar.

 

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