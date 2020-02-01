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Gökhan Özoğuz'dan Ekrem İmamoğlu'na destek adam dürüst bırakın da işini yapsın!

Ailesiyle tatile gittiği için eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek oldu

Gökhan Özoğuz'dan Ekrem İmamoğlu'na destek adam dürüst bırakın da işini yapsın!
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Şarkıcı Gökhan Özoğuz, deprem felaketi yaşayan Elazığ'a gittikten sonra ailesiyle tatile gittiği için eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek oldu.

''Adam dürüst bırakın da işini yapsın''

Seçim döneminde Ekrem İmamoğlu'na olan desteğini her fırsatta belli eden Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği için tepki çeken Ekrem İmamoğlu hakkında Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu'nu eleştirenlere tepki gösteren şarkıcı, "'Nereden bir şey bulsak, kırk yılın başında çıkan düzgün başkanı furyasını bozsak' diye çırpınanlar var. Yahu yok kayağa gitmiş, yok ne işi varmış da. Yiğidi öldür hakkını yeme. Adam iyi, dürüst, şeffaf, özverili, vizyonlu işte. Bırakın işini yapsın. Not: ayrıca 3 gün Elazığ'daydı." dedi.

Gökhan Özoğuz'dan Ekrem İmamoğlu'na destek adam dürüst bırakın da işini yapsın!

''Çocuklarımı siyasi manzarama sokmam'' demişti 

Dün Erzurum'daki CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, hakkındaki tatil eleştirilerine şu sözlerle açıklık getirdi: "Vatanım, bayrağım, inancım ve ailem… Ailem, benim kutsalım. Aileme başka bir değer veririm. Ailemle bir olamamanın üzüntüsünü yaşarım. Çocuklarımı siyasi manzarama sokmam. Benim çocuklarıma vakit ayırmam lazım. Hayat gelip, geçiyor. Sekiz yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam. Ergenlik çağını yaşayan oğlumun bu çağlarını ıskalayamam. O çocuğun ruhunda bu eksikliği yaşatan baba olmak istemem. Bir arada olmak, 2-3 gün buluşmak baba olarak sorumluluğum.

Deprem konusuna gelince 'Deprem oldu, geçerken depreme uğradı' gibi komik, anlaşılmaz, üzücü ifadeler oldu. Ben yas tutmanın ne demek olduğunu çok iyi bilen insanım. Herkes kendini bilsin. Depremin haberini alır almaz, AFAD'a ilk gidenlerden biriyim. Ben gittiğimde Vali Bey orAdaydı tek başına. Ne yapmamız gerekir noktasında, 4-5 saatini AFAD'da geçiren belediye başkanıyım.

200'ün üzerinde personel, 27 aracı hemen yola çıkardık. Ben de ertesi sabah Elazığ'a geldim. O gün eşim ve çocuklarımla 15-20 gün önce planladığımız Erzurum tatiline başlayacaktık. Eşim de benimle beraber geldi. O günü Elazığ'da geçirdik. Ekiplerimiz nerede, nasıl çalışıyorlar, onu inceledik. İnsanların acısını hissetmeye çalıştık. Saat 23.00'e kadar sahadaydık.

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