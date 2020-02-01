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Şarkıcı Hera Kübra Aslan yıllar önce aldığı ahlaksız teklifi itiraf etti

İki yıldır Ozan Doğulu ile aşk yaşayan şarkıcı Hera Kübra Aslan, katıldığı bir programda yıllar önce aldığı ahlaksız teklifi itiraf etti.

Şarkıcı Hera Kübra Aslan yıllar önce aldığı ahlaksız teklifi itiraf etti
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2009'da hem Miss Turkey, hem Kainat Güzellik Yarışması'nda ikinci olan Hera Kübra Aslan, iki yıldır birlikte çalıştığı Ozan Doğulu ile aşk yaşıyor. YouTube kanalında yayınlanan bir programa konuk olan Aslan, "Sunuculuk yaptığım kanallardan birinin genel müdürünün arkadaşı bana hayranmış; çiçek gönderdi kabul etmedim, yemeğe çıkmak istedi, oralı olmadım. Kanaldan ayrılmak zorunda bırakıldım." diyerek aldığı ahlaksız teklifi itiraf etti. 

''Bana hayranmış yemeğe çıkmak istedi''

Melis Güvenç'in YouTube'da sunduğu programda samimi açıklamalar yapan Hera Kübra Aslan, sunuculuk yaptığı dönemde yaşadığı bir taciz olayını anlattı. Aslan olayı şu sözlerle anlattı:"Sunuculuk yaptığım kanallardan birinin genel müdürünün arkadaşı bana hayranmış; çiçek gönderdi kabul etmedim, yemeğe çıkmak istedi, oralı olmadım. Kanaldan ayrılmak zorunda bırakıldım."

Şarkıcı Hera Kübra Aslan yıllar önce aldığı ahlaksız teklifi itiraf etti

''Aşkımızı en üst seviyede yaşıyoruz''

Kendisinden 15 yaş büyük olan Ozan Doğulu ile birlikte olan Hera Kübra Aslan, evlilik soruları için de "Evliliğe karşı değilim ama şimdilik imza atmayı düşünmüyorum. İstersem de Ozan'ın karşı çıkacağını hiç düşünmüyorum. Biz aşkımızı en üst seviyede yaşıyoruz. Birbirimizin eli ayağı olduk. Flört etmek daha güzel. Böylece ilişkimiz hep taze kalıyor. Kaldı ki zaten Ozan ile evli gibiyiz" dedi.

 

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