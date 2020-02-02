Oyuncu Aslı Bekiroğlu'dan ifşa görüntüleri hakkında ilk açıklama geldi!

Bir zamanların popüler uygulaması Vine'da çektiği videolarla adını duyuran, sonrasında Jet Sosyete ve Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerde yer alan oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisine ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada olay oldu. Aslı Bekiroğlu konu hakkında Instagram hesabından hikaye paylaşarak 'müstehcen video ve fotoğraflar' hakkında açıklama yaptı.

Müstehcen fotoğraflara açıklama

Genç oyuncu sosyal medya hesabından "Sosyal medyada fotoğraflarımı ve adımı karıştırarak bir takım çirkin yayın kurgulayanlar, yayanlar ve buna bilerek ya da bilmeyerek alet olup paylaşanlar hakkındaki nöbetçi savcılık ve ilgili emniyet kanalıyla gerekli hukuki girişimleri başlattım. Bu kişiler hakkında yasal mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup haklarında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını da kamuoyuna bildiririm. Ahlaksız paylaşımlarına adımı farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve pirim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim" açıklamasını yaptı.