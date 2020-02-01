Yatak pozunu paylaşan Şeyma Subaşı'nın yapığı photoshop dikkatlerden kaçmadı!

Şeyma ma Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yatakta uzanırken çektiği iç çamaşırsız fotoğrafını paylaşarak altına "Günaydın" notunu düştü. Subaşı'nın paylaşımına beğeni ve yorum yağarken bir detay dikkatlerden kaçmadı. Dikkatli takipçileri Şeyma Subaşı'nın koluna photosoph yaptığını fark etti.

Koluna photosoph mu yaptı?

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Subaşı, iç çamaşırsız bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerine "Günaydın" notunu düştü. Kolunun bir kısmının oldukça inceldiği görülen Subaşı'ya takipçileri 'O kolun hali ne?' diye sordu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, zamanının büyük bir kısmını sağlıklı yaşamak ve spor yapmak için harcayan Subaşı'nın fotoğrafta photoshop yaptığını iddia etti.

Acun'un yeni ilişkisi hakkında konuşmuştu!

Önceki gün bir markayla yaptığı işbirliğinin tanıtım gecesine katılan Şeyma Subaşı, eski eşi Acn Ilıcalı'nın 20 yaşındaki yeni kız arkadaşı için "O konu hakkında yorum yapmayayım. Çok küçük ama galiba" demişti.