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5 malzemeli kolay tatlı tarifi nasıl yapılır enfes bir tat!

Evinizde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu tatlı tarifi kriz anlarınızın vazgeçilmezi olacak. İşte hem ekomonik hem pratik 5 malzemeli kolay tatlı!

5 malzemeli kolay tatlı tarifi nasıl yapılır enfes bir tat!
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Canınız tatlı mı istedi? 'Evde malzeme yok ne yapıcam şimdi' diye düşünmeye mi başladınız? Endişelenmeyin! Sadece 5 malzemeyle hazırlanan şahane bir tatlı önerisi ile karşınızdayız. Hepimizin mutfağında bulunan malzemeler ve üstelik çok da hızlı bir şekilde hazırlanan bu tatlı kıyır kıyır ağızda dağılan lezzetiyle vazgeçilmezleriniz arasına girecek. Peki 5 malzemeli kolay tatlı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda tarifi. 

Malzemeler: 

1/2 paketoda sıcaklığında margarin
1/2 çay bardağıyoğurt
1/2 su bardağıince çekilmiş badem içi
3 su bardağıun
1.5 su bardağıtoz şeker
2 su bardağısu

Hazırlanışı: 

Şerbeti için gereken su ve şekeri bir tencereye alın ve kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 40 dakika kısık ateşte pişirin. Yoğunlaşmış bir şerbet olması gerekli.Şerbeti ılıklaşması için bir kenara alın.Oda ısısında iyice erimeye yüz tutmuş olan margarini ve un hariç, diğer malzemeleri bir yoğurma kabına alın.
Unu yavaş yavaş ekleyerek, ele yapışmayan kulak memesi kıvamından bir hamur elde edene dek yoğurun.Yoğurduğunuz hamuru üçe ayırın ve her bir parçayı tezgahın üstüne avuçlarınızla yuvarlayarak rulo haline getirin.Rulo haline getirdiğiniz hamurları, buzdolabında 30 dakika dinlendirin.Dinlenmiş olan hamuru dolaptan alın ve bir bıçakla verev şekilde dilimleyerek, yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstleri kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirin. Pişirme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir.Fırından çıkan tatlıların üstüne henüz sıcakken, ılıklaşmış olan şerbeti dökün. Tatlı sıcak, şerbet ise ılık olmalı.Tatlınız şerbeti iyice çekip, soğuduktan sonra servis edin.

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