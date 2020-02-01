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Kaymaklı biber aşı nasıl yapılır göçmenlerin enfes lezzeti!

Biberle yapılan muhteşem ve enfes lezzeti daha önce denemediyseniz daha fazla vakit kaybetmemelisiniz. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda!

Kaymaklı biber aşı nasıl yapılır göçmenlerin enfes lezzeti!
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Kaymaklı biber aşı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Göçmenlerin enfes bir lezzetiyle karşınızdayız. Muhacirlerin sıkça yaptığı bu güzeller güzeli tarifi ister ana yemek olarak ister meze olarak tüketin. Damaklarınızı çatlatacak kadar şahane bir lezzet olan bu tarife hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda kaymaklı biber aşı tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

Malzemeler: 

500 gram çarliston biber, 100 gram kaymak, 1 çay bardağı süt

Kızartmak için:

1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı: 

Biberleri yıkayın ve çekirdeklerini temizleyip irice doğrayın.Sıvı yağı bir tavada kızdırın ve biberleri güzelce kızartın.Kağıt havlu serilmiş bir kaba alın.Kaymak ve sütü ayrı bir kapta güzelce karıştırın ve fazla yağı süzülmüş olan biberleri ayrı bir tavaya alıp, üstüne kaymaklı süt karışımını dökün. Tuzunu da ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin ve sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun. Afiyetler olsun!

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