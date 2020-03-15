Pürüzsüz cilt bakımı nasıl yapılır sabah bakımını atlamayın!

Bir türlü istediğiniz pürüzsüz cilde sahip olamıyorsanız bu haber tam da size göre. Sizin için hazırladığımız cilt bakım önerileri sayesinde cildinizdeki akne, sivilce ve lekelerden kurtulmanız mümkün olacak. İşte pürüzsüz bir cilt için yapmanız gereken cilt bakımı uygulamaları!

Sabah bakımını atlamayın

Gece yatmadan önce hepimiz cilt bakım ve temizleme rutinimizi uygulamaya gayret ediyoruz. Sabahları cilt bakımını yapmaya üşenebilirsiniz. Ancak cildinizi güne hazırlayarak güne başlarsanız; cildiniz gün boyu maruz kaldığı dış etkenlerle daha iyi savaşır.

Stresten uzak durun

Stres beden sağlığınızı bozmakla kalmaz cildinize de zarar verir. Stres ve anksiyete vücutta kortisol hormonunun salgılanmasına sebep olarak, kolajen dokunun hızla azalmasına ve bu nedenle cildin esnekliğini yitirmesine neden oluyor. Hormon yapısının bozulması, aknelenmeye de yol açar. Bu neden ile stressiz bir hayat sürmek cilt güzelliği açısından da oldukça önemlidir.

Tonikle cildinizi temizleyin

Yüzünüzü temizleyici jel yardımı ile yıkadıktan sonra mutlaka bir tonik ile cildinizi temizleyin. Çift katmanlı bu temizlik rutini, cildinizdeki tüm ölü deri, yağ ve mikropları temizlemenize yardımcı olacak. Tonik, yoğun bir günden sonra kalan makyaj ve kirden son kalanları temizler ve gözenekleri sıkılaştırır.

Ürün içeriklerini önemseyin

Cildiniz ihtiyaçlarını öğrenin ve cilt bakım ürün alışverişini bu doğrultuda gerçekleştirin. Akne problemi yaşıyorsanız salisilik asit içeren ürünler, daha pürüzsüz bir cilde sahip istiyorsanız C vitaminli ürünleri tercih edebilirsiniz.

Cildinizi fırçalayın

Cildinizi fırçalamak; ciltteki ölü hücreleri temizler ve kan dolaşımını tetikleyerek daha yumuşak ve dolgun bir cilde sahip olmanızı sağlar. Cilt için kullanacağınız fırçanın yumuşak olmasına ve fırçalarken dairesel hareketler ile uygulamaya özen gösterin.