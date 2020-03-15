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Lazanya nasıl yapılır leziz mi leziz!

İtalyan mutfağının en gözde yemeklerinden lazanya tarifini sizler için hazırladık. İşte tadı enfes lazanya tarifi...

Lazanya nasıl yapılır leziz mi leziz!
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Yapılışı bize zahmetli bir yemek gibi gözükse de pratik olarak hazırlayabileceğiniz lazanya tadına doyum olmayan bir lezzet sunuyor. Özel biçimde hazırlanmış İtalyan makarnası, beşamel sosu ve enfes iç harcıyla bu lezzetli tarif sizi büyüleyecek. Peki lazanya nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte lazanya tarifi...

Malzemeler: 

500 gram kıyma
1 paket lazanya
2 adet domates
2 adet soğan
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates ya da biber salçası
1 adet havuç
2 adet sivri biber
Yarım su bardağı su
Rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz, karabiber

Beşamel sos:

2 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt
Karabiber, tuz

Yapılışı:

Kıymayı yağ ile suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin. Soğanlar da kavrulunca salça ekleyip kavurmaya devam edin. İnce kıyılmış sarımsak, doğranmış biber, rendelenmiş havuç ve küp küp doğranmış domatesleri ekleyip pişmeye bırakın. Son olarak tuz, karabiber ve yarım su bardağı sıcak su ekleyip 5 dakika daha pişirin.

Beşamel sosu hazırlamak için tereyağını eritin, unu kokusu çıkana kadar kavurun. Un kavrulunca üzerine süt, karabiber ve tuzu ekleyip ocaktan alın. Fırın kabını ayçiçeği yağı ile yağlayın. Lazanya yapraklarını tek yaprak halinde dizin ve üzerine beşamel sosu sürün. Sosun üzerine kıymalı harcınızı ekleyip üzerine kaşar peyniri rendeleyin. Bu işlemi tüm lazanya yapraklarını dizdiğinizde tekrar edin. Kalan beşamel sosu lazanyanızın üzerine dökün ve tekrar kaşar peyniri rendeleyin. 180 derecelik fırında 25 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun...

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