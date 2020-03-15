Nihat Doğan eski program partneri Ece Erken'e göndermede bulundu!

Ünlü sunucu Ece Erken evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olaylı aşkı ile gündemden düşmüyor. Yasak aşk yaşayan Erken'e tepki gösteren isimlerden biri de eski program partneri Nihat oldu.

"İtibarıma kast eden kim varsa Rabbim itibarlarını yerle bir etti!"

Türkücü Nihat Doğan, Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programından ayrılmasının ardından kendisi hakkında ağır cümleler sarf eden Ece Erken'e olay bir göndermede bulundu. Doğan, Instagram hesabındaki paylaşımında "Ya Rabbim! Benim hakkımı kimsede bırakmadığın için sana ne kadar şükretsem azdır" yazılı bir görsel paylaştı. Gönderisinde "Havale et sabret, kenara çekil ve seyret. İyi ki mazlumun ahına cevap veren bir Allah var. İtibarıma kast eden kim varsa Yüce Rabbim! itibarlarını yerle bir etti.. Allah'a havale et sabret, kenara çekil ve seyret. İyi ki mazlumun ahına cevap veren bir Allah var" sözlerine yer verdi.

'Söylemezsem Olmaz' programından çıkarılmıştı

2018 yılında reşit olmayan iki kız çocuğunu alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Nihat Doğan'ın Söylemezsem Olmaz programındaki işine son verilmişti. Ece Erken, ise birlikte program yaptığı Doğan'ın Instagram hesabından bir daha programa dönmeyeceğini söylemesiyle sinirlerine hakim olamayarak ağır sözler söylemişti. İkili yaşanan bu tartışmanın ardından hiç bir araya gelmedi.