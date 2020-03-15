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Kolonya nasıl yapılır tüm mikrop ve virüslerden koruyor!

En güçlü ve doğal dezenfektanlardan biri olan kolonyayı evde kendiniz yapabilirsiniz. İşte ister alkollü ister alkolsüz hazırlayabileceğiniz kolonya tarifi!

Kolonya nasıl yapılır tüm mikrop ve virüslerden koruyor!
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Kolonya çok eski tarihlerden beri hem ferahlatması hem de mikroplardan korunmak için kullanıldı. Koronavirüs tehlikesi sebebiyle kolonyaya rağbetin artması kolonyaya ulaşmak zorlaştı. Üstelik bu durum kolonya fiyatlarının da bir hayli artmasına neden oldu. Kolonya bulmakta güçlük çekenler için evde kolayca yapabileceğiniz alkollü ve alkolsüz kolonya tarifini hazırladık. İşte doğal kolonya tarifleri...

Ağzı kapalı ve güneş ışığından korunduğunda evde doğal olarak hazırladığınız kolonya beş yıl kadar bir süre boyunca bozulmadan durabiliyor.

Alkollü limon kolonyası:

400 ml beyaz alkol ya da etil alkol
100 ml saf su
8 damla limon yağı (Aynı oranda doğal ıhlamur esansı, portakal, lavanta yağı da kullanılabilir)
Alkol ve saf suyu cam bir şişe içine alıp çalkalayın. Daha sonra içine limon esansı damlatın ve tekrar çalkalayın. Bir gün süre ile ağzı kapalı olacak şekilde bekletin. Doğal limon kolonyası kullanıma hazır hale gelecektir.

Evde doğal sirke kolonyası tarifi ile hem misafirlerinize ikram edeceğiniz hem de tüm mikrop ve virüslere karşı oldukça etkili bir dezenfektan yapmış olacaksınız.

Alkolsüz sirke kolonyası için malzemeler:

250 ml elma ya da beyaz sirke
10 damla greyfurt esansiyel yağı
10  damla bergamot esansiyel yağı
250 ml saf su
Sprey şişesi
Yapılışı:

Malzemeleri karıştırın. Sıvıyı bir sprey şişesine boşaltın. Sirke kolonyasını özellikle çocuklarınızda el ve vücut hijyeni için son derece güvenli kullanabilirsiniz.

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