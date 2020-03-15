Kolonya nasıl yapılır tüm mikrop ve virüslerden koruyor!

Kolonya çok eski tarihlerden beri hem ferahlatması hem de mikroplardan korunmak için kullanıldı. Koronavirüs tehlikesi sebebiyle kolonyaya rağbetin artması kolonyaya ulaşmak zorlaştı. Üstelik bu durum kolonya fiyatlarının da bir hayli artmasına neden oldu. Kolonya bulmakta güçlük çekenler için evde kolayca yapabileceğiniz alkollü ve alkolsüz kolonya tarifini hazırladık. İşte doğal kolonya tarifleri...

Ağzı kapalı ve güneş ışığından korunduğunda evde doğal olarak hazırladığınız kolonya beş yıl kadar bir süre boyunca bozulmadan durabiliyor.

Alkollü limon kolonyası:

400 ml beyaz alkol ya da etil alkol

100 ml saf su

8 damla limon yağı (Aynı oranda doğal ıhlamur esansı, portakal, lavanta yağı da kullanılabilir)

Alkol ve saf suyu cam bir şişe içine alıp çalkalayın. Daha sonra içine limon esansı damlatın ve tekrar çalkalayın. Bir gün süre ile ağzı kapalı olacak şekilde bekletin. Doğal limon kolonyası kullanıma hazır hale gelecektir.

Evde doğal sirke kolonyası tarifi ile hem misafirlerinize ikram edeceğiniz hem de tüm mikrop ve virüslere karşı oldukça etkili bir dezenfektan yapmış olacaksınız.

Alkolsüz sirke kolonyası için malzemeler:

250 ml elma ya da beyaz sirke

10 damla greyfurt esansiyel yağı

10 damla bergamot esansiyel yağı

250 ml saf su

Sprey şişesi

Yapılışı:

Malzemeleri karıştırın. Sıvıyı bir sprey şişesine boşaltın. Sirke kolonyasını özellikle çocuklarınızda el ve vücut hijyeni için son derece güvenli kullanabilirsiniz.