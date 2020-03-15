Ünlü oyuncu Meryem Uzerli anne olduktan sonra yaşadığı zorlukları anlattı!

36 yaşındaki oyuncu Meryem Uzerli Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu. Güzel oyuncu bekar bir anne olmanın ağırlığından ve hayatında karşılaştığı zorluklardan bahsetti.

"Benim için en önemlisi Lara'nın sağlıklı olması!"

Uzerli kızıyla ilgili sorulan sorulara "Kader sana bir yol çiziyor ve 'durum bu' diyor. İşte o noktada içinden büyük bir güç çıkıyor. Tabii ikinci bir ebeveyni olsun isterdim. Fakat diğer kişi, bizim hayatımızda olmak, sorumluluk almak istemedi. Lara sağlıklı, benim için en önemli şey hep buydu" yanıtını verdi.

"Yerlerin dibine kadar indim!"

Güzel oyuncu samimi açıklamalarını "Bence hepimiz hayattayken birkaç kere ölüyor ve yeniden diriliyoruz. Ben de bu hayatta çok öldüm, yeniden doğdum. Yerlerin dibine kadar indim. Mesela geçen yıl kendi hayatımla ilgili ters giden bir şeyler oldu. Yatağın üzerinde oturup, ağlayıp çok dua ettim. Allah'ım insan olmak ne kadar zor diye" sözleriyle sürdürdü.