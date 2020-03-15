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Oyuncu İlayda Akdoğan mahsur kaldığı İran'da doğaya kaçtı ilaç gibi geldi!

Genç oyuncu İlayda Akdoğan koronavirüs yüzünden mahsur kaldığı İran'da bunalarak kendini doğaya verdi. Akdoğan doğa kaçamağını Instagram'da paylaştı.

Oyuncu İlayda Akdoğan mahsur kaldığı İran'da doğaya kaçtı ilaç gibi geldi!
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İlayda Akdoğan, İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'i görmek için gittiği İran'da mahsur kaldı. Güzel oyuncu koronavirüs nedeniyle uçuşların yasaklanması yüzünden Türkiye'ye geri dönemedi. 611 kişinin öldüğü ülkede mahsur kalıp uzun süre evden çıkamayan Akdoğan bunalınca çareyi doğaya kaçmakta buldu.

İlaç gibi geldi

Erkek arkadaşı Roham Kabir ve arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan oyuncu, çektiği fotoğrafları Instagram’dan paylaşarak, “Kendimizi doğaya verip, her şeyden uzaklaştığımız altı saat geçirdik. İlaç gibi geldi” notunu düştü.

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