Mutlu eden yiyecekler neler midye onlardan biri!

Modern yaşamın getirdiği şehir hayatı, iş stresi gibi unsurlar nedeniyle birçok insan depresyon ve stresle mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu durumu tersine çevirmenin yolu ise mutluluk hormonu salgılayan doğal besinlerden geçiyor. İşte vücutta serotonin hormonu salgılayarak mutlu olmayı sağlayan yiyecekler!

Domates



Domates likopen maddesinden zengin bir besindir. Likopen, beynin iltihaplanmasına karşı savaşan ve genellikle beyni koruyan bir antioksidandır. En etkili sonuç için domayesi zeytinyağı ile yiyin. Zeytinyağı likopen emilimini artırmaya yardımcı olur.

Midye

Midye yüksek miktarda B12 vitamini, iyot, protein, selenyum ve çinko içerir; aynı zamanda kalori ve yağ bakımından düşüktür. İyot, ruh halini düzenlemeye yardımcı olur, tiroid bezinin çalışmasını desteklemeye yardımcı olur.

Bitter çikolata

Bitter çikolata beyindeki kan akışını iyileştirir ve konsantrasyon ve ruh halini yükseltir. Böylece kendinizi daha enerjik ve mutlu hissetmenize yardımcı olacaktır. Bitter çikolatanın diğer çikolata türlerinden temel farkı sütü değil, çok fazla kakao ve çikolata likörü içermesidir. Yaşlanmaya karşıdır ve sizi mutlu edecek besinlerden biridir.

Hindistan cevizi

Hindistan cevizi trigliserit içerir. Trigliseritler ruh halini iyileştiren ve beyni tonusta tutan özel yağlardır. Hindistan cevizi çok sayıda tıbbi madde, doğal yağ ve antioksidan içerir. Sindirimi ve görmeyi geliştirir ve daha mutlu, enerjik hissetmenize yardımcı olur.

Bal

Bal, çok fazla şeker, mineral madde, mikro element, vitamin, ferment, kaempferol ve quercetin içerir. Bu maddeler beyindeki iltihabı azaltarak depresyonu önlemeye (ve sağlıklı beyni korumaya) yardımcı olur. Birçok iç organın çalışmasını normalleştirir, kan içeriğini zenginleştirir, bağışıklık sistemini arttırır.

Kuşkonmaz

Kuşkonmaz, yüksek düzeyde folik asit ve triptofan içerir. Triptofan beyin tarafından ana ruh hali stabilizatörlerinden biri olan serotonin yapmak için kullanılır. Kuşkonmaz birçok vitamin ve B1, B2, B9, C, E, A, PP, çinko, kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, demir ve diğerleri gibi yararlı elementlere sahiptir.

Pazı

Mutluluğun bir başka ürünü de pazı. Çok fazla magnezyum içeren bir sebze olan pazı depresyonu önler.

Yumurta

Yumurta yüksek miktarda çinko, B vitamini, iyot, omega-3 yağ asitleri ve proteinler içerir. 2018'de “Uluslararası Obezite Dergisi” tarafından yapılan araştırma, kahvaltıda yumurta yiyen insanların simit yiyenlerden önemli ölçüde daha fazla kilo verdiğini kanıtladı.