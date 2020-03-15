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Ballı Rus pastası (medovik) nasıl yapılır bir dilim asla yetmeyecek!

Balın tadını ikiye katladığı şahane Rus pastası medovik tatlı krizinizi anında giderecek. İşte nefis tadıyla medovik tarifi...

Ballı Rus pastası (medovik) nasıl yapılır bir dilim asla yetmeyecek!
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Medovik olarak da bilinen ballı Rus pastası tadına doyum olmaz bir lezzet. En güzel pasta tariflerinden biri olan medovik, pandispanya ya da pastacı kreması olmadan hazırlayabileceğiniz şahane bir tatlı. Sevdiklerinizle keyifle tüketeceğiniz ballı Rus pastasını mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Bu nefis lezzet sizi asla pişman etmeyecek. İşte muhteşem medovik tarifi... 

Malzemeler:

140 gram esmer şeker
3 adet yumurta
100 gram tereyağı
70 gram bal
5 gram karbonat
450 gram un
3,5 su bardağı süt kreması
4,5 yemek kaşığı pudra şekeri
1 paket vanilya (ya da 1 çay kaşığı vanilya özütü)
3 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

Derin bir kapta şeker ve yumurtaları çırpma teli ile yaklaşık 4 dakika kadar çırpın. Fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısınmaya bırakın. Bir tavada yağı eritin. Yağlar erimeye yakın balı içerisine ekleyin. Karıştırın. Karbonatı ekleyin ve güzelce köpürene kadar karıştırmaya devam edin. Tavadaki karışımı şekerli karışıma ekleyin ve çırpma teli ile karıştırın.

Unu eleyerek ekleyin ve tahta bir kaşıkla karıştırarak karışımı una yedirin. Elinizle çok fazla yoğurmadan un serili tezgaha alın. Hamur kendini bırakan bir kıvamda olmalı. Hamuru rulo haline getirin ve 7 ayrı parçaya ayırın. Her bir hamuru merdane ile tezgahta ayrı ayrı açın. Hamurun üzerine tabak veya kelepçeli kek kabı koyarak yuvarlak bir şekilde kesin. Artan parçaları atmayın bir kenara alın.

Fırın kağıdı serili tepsiye dizin ve her seferinde iki adet olacak şekilde fırında 6 dakika pişirin. Biraz pembeleşince fırından alın. Pastanın tabanları pişince kalan parçaları da pişirin ve rondodan çekin. Kremayı derin bir kaseye alın. Yüksek devirde daha sonra düşük devirde çırpın. Koyulaşınca: vanilya, pudra şekeri ve balı ekleyip, çırpma teli ile çırpmadan karıştırın. Bir kat kek biraz krema olacak şekilde kekleri  üst üste dizin. En üste de kremadan sürüp rondodan geçirdiğiniz toz kekleri üzerine serpin. Kenarlara da krema sürerek yayın. Toz kekleri etrafına da serpin. Pastayı kısa bir süre dolapta bekletip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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