Sabah cilt bakım rutininin vazgeçilmez 8 adımı!

Sabah gözlerinizi açar açmaz güne cildinizi hazırlamak ve şiş gözlerini indirmek için 8 adımda temel sabah cilt bakım rutinini bir araya getirdik! Cildinizi güne hazırlamak ve makyaj öncesi cildinizi temizlemek ve canlandırmak için yapabileceğiniz sabah cilt bakım rutinlerinizin olmazsa olmazı 8 adımı tamamlayın! Dişleri fırçalamak saç bakımı gibi cildinizinde günlük bir takım ihtiyaçları bulunuyor. Cildinizin ihtiyacı olan bakımı sağladığınız taktirde ciltte akne siyah nokta gibi şikayetleri azaltabili hatta oluşumunu engelleyebilirsiniz!

Kural 1 Su İçmeyi İhmal Etmeyin!

Sabah uyandığınızda bir bardak su içerek hem sağlığınızı hem de cildinizin daha canlı görünmesini sağlayabilirsiniz. Düzenli su tüketmek vücuda sağladığı faydalar arasında cilt bakımı da yer alıyor. Düzenli su tüketimi cilde parlaklık kazandırıyor.

Su Bazlı Cilt Temizleyici Ürünlere Yer Verin!

Cildinizi detaylı bir şekilde temizlemek için su bazlı temizleyici ürünler kullanın. Cİldinizi derinlemesine temizlemeye yardımcı olacak olan su bazlı ürünler aynı zamanda cildi yatıştırmaya da yardımcı olmaktadır. Cildinize oval masaj hareketleri ile ılık su ile duruladıktan sonra bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

Tonik Kullanmaktan Vazgeçmeyin!

Cilt temizliğini yaptıktan sonra cildinizde yağlamaya karşı cicldin pH değerini dengelemeye yardımcı olan tonik kullanımlarınızı bir pamuk yardımı ile tüm cildinize uygulayarak cildinizin aynı zamanda nefes almasına yardımcı olabilirsiniz.

Cildinizi Canlandırmak İçin Serum Kullanabilirsiniz!

Cildinizde şikaetçi olduğunuz herhangi bir soruna yönelik çözüm sunan cildinizi canlandırmaya yardımcı olan cilt serumu kullanabilirsiniz. Düzenli olarak cilt serumlarınızı kullanarak sabahları cildinize bir kaç damla ile masaj yaparak kullanabilirsiniz.

Cilt Tipine Göre Nemlendirici Kullanın!

Cilt tipiniz ne olursa olsun mutlaka cildinizin ihtiyacı olan nemi karşılayın. Bunun için cildinize nemlendirci kullanmayı ihmal etmemeli ve cildiniz nemi emene kadar masaj yapın.

Güneş Korucu Sadece Yazın DEğil DÖrt Mevsim Kullanın!

Yaz aylarında güneş kremi kullanımları artsa da dört mevsim kullanılması gereken bir cilt bakım uygulamasıdır. Cildinizi zararlı ışınlardan korumak için sık sık güneş kremi uygulamayı ihmal etmeyin!

Göz Çevresi Bakımı İhmal Etmeyin!

Gözatlı morlukları veya etrafındaki mimik kullanımına bağlı olarak veya yaşlanma belirtisi olan ince çizgileri geciktirmek için göz çevresi kremlerinizi ve maskelerini kullanmayı ihmal etmeyin!