Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la olan evliliğine gelen yoruma tepki gösterdi

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın evlilik teklifi yıl dönümünde yaptığı paylaşıma takipçisi yorum yapınca sessiz kalamadı. Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkıyla sık sık eleştirilen Altuğ, "Biz başkaları için değil kendimiz için evlendik" dedi.

"Kendimiz için evlendik"

Altuğ'un son paylaşımının altına yorum yapan bir kullanıcı, "Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu" yorumunu yaptı. Bu kullanıcıya cevap veren Altuğ, "Biz başkaları için değil kendimiz için evlendik" dedi. Altuğ, Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaşıp, "15 Ağustos 2007'de iyi ki sana "evet" demişim kocam, iyi ki" notunu yazdı.

13 yıl önce evlilik teklifi aldı

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ takipçilerinden gelen yorumları yanıtsız bırakmıyor. Pınar Altuğ kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'ın kendisine evlilik teklif etmesinin üzerinden 13 yıl geçtiğini açıkladı.