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Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı fiyat hayrete düşürdü!

Kıvanç Tatlıtuğ, 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı fiyatla dudak uçuklattı. Yakışıklı oyuncu son reklam için 8 milyondan fazla para kazandı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı fiyat hayrete düşürdü!
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Yer aldığı projelerle adından söz ettirmeyi başaran Kıvanç Tatlıtuğ, en çok kazanan ünlüler listesinde yerini koruyor. Tatlıtuğ, 10 yıldır marka yüzü olduğu bir giyim şirketinden son kazandığı ücretle gündem oldu. 

8 milyon 732 bin TL aldı

Takvim'de yer alan habere göre: Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde markanın yeni reklamı için kamera karşısına geçti. Yakışıklı oyuncu, reklamdan kareleri de siyah beyaz olarak 3.3 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı. 10 yıldır ünlü markayla iş birliği yapan oyuncunun, reklamdan aldığı para ise dudak uçuklattı. İddialara göre Kıvanç Tatlıtuğ markadan 1 milyon Euro yani yaklaşık 8 milyon 732 bin lira aldı. Geçen yıl, markadan 5 milyon lira alan oyuncunun fiyatını her yıl katlaması ise dikkat çekti. 

 

 

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