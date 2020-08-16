Çağla Şıkel, DJ Emre Şenol'la aşk yaşadığı iddialarına sert çıktı!

Çocuklarının babası Emre Altuğ'dan ayrıldıktan sonra 5 yıl boyunca yeni bir ilişki yaşamayan Çağla Şıkel'in kendisinden 10 yaş küçük DJ Emre Şenol ile birlikte olduğu iddia edildi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen manken, aşk iddialarını soran muhabirlere sert çıktı.

"Gereksiz sorular soruyorsunuz"

Nişantaşı'nda Uçankuş kameralarına yakalanan Çağla Şıkel, basın mensuplarını görünce telaşlandı. "Provam var geç kaldım" diyerek koşar adım uzaklaşan Şıkel, DJ Emre Şenol ile hakkında çıkan aşk iddiaları sorulunca gerildi. Ünlü manken, "Gereksiz sorular soruyorsunuz, bunun için mi bu kadar yol geldiniz" diyerek verdiği tepkiyle şaşırttı.