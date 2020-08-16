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Kuaförüm Sensin'den istifa eden Gözde Kansu'nun yerine gelecek isim belli oldu

Show TV'nin en çok izlenen programlarından Kuaförüm Sensin'de Gözde Kansu'nun yerine sunuculuğu üstlenecek isim Çiğdem Batur oldu.

Kuaförüm Sensin'den istifa eden Gözde Kansu'nun yerine gelecek isim belli oldu
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Oyuncu ve sunucu Gözde Kansu, yapımcılığını Global Medya'nın üstlendiği, jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Işıl Reçber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter'in oturduğu yarışma programının sunuculuğunu bıraktı. Kansu ayrılık nedenini ise asıl mesleği olan oyunculuğa olan özlemi ve dizi setlerine geri dönme arzusuyla açıkladı. Bu ayrılığın ardından yarışma programının yeni bölümleri yayınlanmadı. Yarışmanın yeni sunucusu ise netleşti.

Gözde'nin yerine Çiğdem Batur geliyor

Gözde Kansu'nun ayrılığının ardından güzel oyuncu Çiğdem Batur yarışmanın yeni sunucusu oldu. Oyuncu Çiğdem Batur, tiyatro oyunlarının yanı sıra Bizim Hikaye ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde de rol almıştı.

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