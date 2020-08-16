Nuri Alço eşi Burcu Sezginoğlu'yla verdiği balayı pozunu paylaştı!

Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço, 10 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu'yla geçtiğimiz ay dünyaevine girdi. Balayı için Marmaris'i seçen ünlü çift, birlikte verdiği pozu sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.

Nuri Alço balayının tadını çıkarıyor

Usta oyuncu, 10 yıldır beraberlik yaşadığı Burcu Sezginoğlu ile bir ay önce Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirdi. Nikaha, pandemi nedeniyle çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katılmıştı.

Balayı pozuna beğeni yağdı

Nuri Alço, Instagram hesabında 33 yaş küçük sevgilisiyle Marmaris tatilinde çekilen fotoğrafını paylaştı. Usta oyuncunun balayı fotoğrafı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Alço'nun kendisinden 33 yaş küçük eşi, aynı zamanda ünlü oyuncunun menajerliğini de yapıyor.