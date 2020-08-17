Bodrum'dan sonra İstanbul'a gelen Amber Heard, başörtüsüyle poz verdi!

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'ten olaylı bir şekilde boşandıktan sonra iftira davasında da adı skandallara karışan Amber Heard, tatil için Bodrum'a geldi. Instagram hesabından Bodrum'da olduğunu belirten bir paylaşım yapan güzel oyuncu şimdi de İstanbul'u ziyaret etti.

"Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım"

Rotasını İstanbul'a çeviren güzel oyuncu, şehrin tarihi yerlerini gezdi. Tek tek camileri ziyaret etti. Cami turunda başörtüsü takıp bol bol fotoğraf çektiren Heard, bu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Heard fotoğraflarının altına "Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım" açıklamasını düştü. Güzel oyuncunun paylaşımları Türk takipçilerinden büyük ilgi gördü.

İşte Amber Heard'ün İstanbul pozları...