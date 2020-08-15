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İç çamaşırlarının cinselliğe etkisini duyunca çok şaşıracaksınız!

İç çamaşırları giymenin cinsel hayata ne gibi etkileri bulunuyor? Araştırmalar, iç çamaşırlı bir vücudun, çıplak bir vücuttan daha çekici geldiğini söylüyor!

İç çamaşırlarının cinselliğe etkisini duyunca çok şaşıracaksınız!
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Araştırmalar iç çamaşırlı bir vücudun çıplak bir vücuda göre daha çekici geldiğini söylüyor. Sadece erkekler için giyinildiği düşünülse de aslında kadına kendini daha güvenli ve güzel hissetiren seksi iç çamaşırlarının cinselliğe doğrudan etkileri bulunuyor. Cinselliğe olumlu yönde etkisi bulunan iç çamaşırları neden çıplak bir vücuttan daha seksi geliyor? diyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler! 

KADINLARDA ÖZGÜVENİ ARTTIRIYOR

İç çamaşırları hem sizi sekse hazırlar hem de kendinizi daha özgüvenli hissetmenizi sağlamaktadır. Seks öncesi o anı düşünmek, kişiyi mental olarak aktiviteye hazırlar bu da kişinin mutluluk hormonunun artmasını sağlayan bir süreçtir. 

'NASILSA ÜSTÜMDE DURMUYOR' DÜŞÜNCESİ YANLIŞ!

Erkeklerde tamamen çıplak bir vücut görmektense seksi iç çamaşırlı bir vücut görmeyi daha çok seviyor. Nedeni olarak ise insan doğası gösteriliyor. Keşfetme arzusuyla dünyya gelen insan bu konudada keşfetmek istiyor. Kadınların en çok yaptığı hatalardan biri olan 'nasılsa üstümde durmuyor?' düşüncesine sahipseniz bir an önce bundan vazgeçmelisiniz. Cinsel hayatınızı renklendirmek istiyorsanız kendinizi özel hissedeceğiniz parçalar giymeye özen gösterin. 

ERKEKLERDE ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRMELİ! 

Kadınlar için önerilen bu tüyolardan erkeklerde ders çıkarmalı. Seks öncesi hazırlık yapmak durumu sadece kadın için geçerli olan bir durum değildir. Erkeğin bakımlı olması, seks öncesi hazırlık yapması, iç çamaşırlarına özen göstermesi kadınlar için çok önemli. İç çamaşırı deyip geçmemeniz yararınıza olacaktır. Kadınlar için de aynı derecede öneme sahip oluyor. 

 

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