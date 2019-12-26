Lupus nedir ciltte döküntülere sebep oluyor!

Latince "kurt" anlamına gelen ve ciltte çıkan yaraların tahrip edici özelliğini adlandıran lupus hastalığı bağışıklık sisteminin çökmesiyle ortaya çıkan ve ölümcül tehlikelere sahip olan bir hastalık. Lupus terimi, benzer klinik sunumları ve laboratuvar özellikleri olan bir dizi bağışıklık hastalığını tanımlamak için kullanılmıştır, ancak Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) en yaygın lupus türüdür. Lupus hastalığı hakkında tüm merak ettikleriniz haberimizin devamında...

Lupus hastalığı nedir?

Sistemik lupus eritamatozus (SLE) özellikle deri, eklemler, kan, böbrekler ve merkezi sinir sistemi olmak üzere vücudun farklı organlarını etkileyebilen kronik, otoimmün bir hastalıktır. "Kronik", uzun süre devam edebileceği anlamına gelir. "Otoimmün" ise, bağışıklık sisteminde, vücudu bakteri ve virüslerden korumak yerine hastanın kendi dokusuna saldırdığı bir bozukluk anlamına gelir. "Sistemik lupus eritematozus" adının geçmişi, 20. yüzyılın başlarına dek uzanmaktadır. "Sistemik" vücudun birçok organını etkilediği anlamını taşır. "Lupus" Latince "kurt" anlamına gelen kelimeden türetilmiştir ve yüzdeki, kurdun yüzündeki beyaz işaretlere benzeyen karakteristik, kelebek benzeri döküntüye işaret eder. Yunanca "kırmızı" anlamına gelen "eritematozus" ise deri döküntüsünün kızıllığına karşılık gelmektedir.

Lupus hastalığının belirtileri

Lupus hastalığının belirtileri arasında burun ve yanak üzerinde kelebek döküntüsü, cilt döküntüleri üzerinde güneşe maruz vücudun bölümleri, ağız veya burunda yaralar, ağrılı ya da şişmiş eklemler, ateş, kilo kaybı, saç dökülmesi, yorgunluk, derin nefes çekerken göğüs ağrısı, solmuş mor parmaklar, karın ağrısı, böbrek iltihabı baş ağrısı, paranoya, şizofreni, halüsinasyonlar, depresyon, bellek sorunları, nöbetler, kan pıhtıları gibi birçok semptom vardır.

Nasıl korunmalı?

Hastalığı yeni teşhis edilmiş hastalarda duygusal bir reaksiyon, genel tedirginlik hali gözlenmektedir. Öyle ki hasta psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilir. Hastanın anlayacağı bir dilde hastalık hakkında bilgi vermek dışında; uyku, güneş ışığından korunma, dinlenme, enfeksiyon riski, egzersiz, beslenme ve doğum kontrolü konularında bilgiler de verilmelidir. Lupuslu hastalar, günlük yaşamlarında, normalden daha fazla dinlenmelidir. Ultraviyole ışığından korunmak için uygun giysiler ve geniş kenarlı şapkalar giyilmelidir. Güneş ışınlarının kuvvetli olduğu saatlerde dışarı çıkılmamalı ve koruyucu kremler kullanılmalıdır. UV ışığına hassasiyeti arttıran bazı ilaçlar (tetrasiklin) konusunda dikkatli olunmalı.

Lupus hastalığı tedavisi

Lupusun kesin bir tedavisi olmamakla birlikte insanlar semptomlarını ve belirtilerini yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlar ile yönetebilirler. Lupus için tedavi belirtilerinize ve semptomlarınıza bağlıdır.