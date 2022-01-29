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Uğur Aslan: Hakkımı 50 yaşımda teslim ettiler

Oyuncu Uğur Aslan, 'Şarkılar Bizi Söyler'deki performansıyla popülerlik kazandığını söyledi. Aslan, "İzleyici sonunda hakkınızı teslim ediyor." dedi.

Uğur Aslan: Hakkımı 50 yaşımda teslim ettiler
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Kanal D'de ekrane gelen 'Yargı' dizisinde Eren Komiser’i canlandıran Uğur Aslan, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan 'Gör Beni' programına konuk oldu.

"Böyle bir geri dönüş alacağımızı hesap etmedim"

 Aslan, 'Şarkılar Bizi Söyler' programındaki performansı sonrası popüler olması hakkında şunları söyledi: “Popülerlik çok acayip bir şey. Hayatım boyunca, ‘Sonra ne olacak?’ diyen biri olmadım. Oraya çıktım ve dört şarkı okudum. Böyle bir geri dönüş alacağımızı hesap etmedim. Orada yaptığım yöresel gırtlak çok sevildi.”

"İzleyici 50 yaşımda hakkımı teslim etti"

Oyuncu, “Bir şova çıkıyorsunuz ve hayat bambaşka bir yere gidiyor. Buna sinirleniyor musunuz?” sorusuna, "Gönül kırıklığı çok da... Hemen küsen bir adam değilimdir. Bunun en yakın tanığı eşimdir. Oyunculuk mesleğini komple bir iş olarak ele aldım. Enstrüman çalmayı, ata binmeyi öğrendim. Bu kadar ortaya koyduğunuz çaba sonuç bulsun isterseniz. İzleyici sonunda hakkını teslim ediyor. Bunu 50 yaşımda yaptı ama hiç önemli değil" yanıtını verdi.

 

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