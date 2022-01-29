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Hazal Kaya'dan Aşk-ı Memnu itirafı! ''Para var huzur yok!''

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, Onedio'da sevenlerinin sorularını yanıtladı. Kaya, yıllar sonra yaptığı Aşk-ı Memnu itirafıyla şaşırttı.

Hazal Kaya'dan Aşk-ı Memnu itirafı! ''Para var huzur yok!''
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Hazal Kaya, geçtiğimiz aylarda final kararı alan Misafir dizisinin ardından, Ben Olmuşum filmi ile izleyiciyle buluştu. Onedio'da sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan güzel oyuncu, Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği 'Nihal' karakteriyle ilgili de konuştu.

''HAMİLEYKEN BİR ŞEY TESPİT ETTİM''
Aşk-ı Memnu'yu her fırsatta baştan sona kadar izlediğini anlatan Hazal Kaya, ''Canlandırdığınız Nihal karakterini sevmediğinizi söylemiştiniz. Sebebi neydi?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

En son hamileyken diziyi izlediğimde bir şey tespit ettim. Nihal, yaşı itibariyle bara ve pavyona gitmek istiyor. ''Baban bunu duyarsa çok kötü olur'' diyorlar. Ay babası onunla ilgili ne duyacak ki yani! Bara gidecek alt tarafı. Aile içinde her şey çok büyük yaşanıyor ve bu kızın gördüğü kimse yok.

''PARA VAR HUZUR YOK!''
O evde yukarı çıkıyor, aşağı iniyor, bahçeye gidiyor ve Behlül'ü görüp ona aşık oluyor. Kime aşık olacak ki bu kız başka! Gidemiyor ki bir yere... Çok zor hayat Nihal'inki ya... Para var huzur yok!

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