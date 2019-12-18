Sinoz'dan yeniyıla özel kampanya!

Yeni yılın yaklaşmasıyla artan hediye telaşına, doğadan ilham alan kokularıyla; nemlendiriciden, yüz bakım maskesine , leke kreminden vücut peelingine kadar pek çok ürün seçeneği bulunan cilt dostu Sinoz Kozmetik, 1 ürün alan herkese 1 ürün hediye ederek katılıyor.

Hem kendinizi hem sevdiklerinizi şımartın

Yeni yıla hazırlandığınız bu heyecan dolu zamanlarda Sinoz'un hediye seçenekleri ile sevdiklerinizi mutlu ederken kendinizi de şımartın. Doğanın zengin özlerini teknoloji ile birleştirerek, farklı cilt tiplerinin ihtiyaçlarına uygun olarak üretilen Sinoz cilt bakım ürünleri; cildinizin ihtiyacı olan her türlü vitamin, kolajen ve nemi karşılarken yeni yıl hediyenizi de unutmuyor.

Sinoz Kozmetik ürünlerine www.sinoz.com.tr adresinden ulaşarak online sipariş verebilirsiniz.