Muşmulanın faydaları neler öksürüğü geçiriyor

Ülkemizde özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde bolca yetişen muşmula meyvesi vücuda inanılmaz faydalarıyla şaşırtıyor. Gül ailesine mensup olan muşmulanın bilimsel adı mespilustur. Bu şifa kaynağı meyve şeker hastalığından, depresyona; öksürükten, yaralara vücuda pek çok fayda sağlıyor. İşte muşmulanın bilmediğiniz faydaları!

Şekere iyi geliyor

Muşmula yaprakları şeker hastalığına iyi gelir. Yüksek miktarda şeker içermeyen muşmula meyvesi şeker hastalarının tüketebileceği bir meyvedir.

Depresyonun doğal ilacı

İçeriğindeki melovin etken maddesi ile sinir sistemi ve kaslar üzerinde etkili, sağlıklı bir sinir sistemine sahip olmanızı sağlayan muşmulanın dış kabuğu da kaynatılarak içilebilir ve bu depresyon hapı içmiş gibi etki yaratmaktadır.

Beyin sağlığına iyi geliyor

Düzenli olarak muşmula tüketimi, merkezi sinir sistemine iyi gelir. Kan dolaşımını hızlandırdığından dolayı beynin daha düzenli oksijen almasına yardımcı olur. Böylece zihin üzerinde olumlu etkiler sağlar.

Vitamin deposu

Muşmula, besin lifi, potasyum, demir, kalsiyum, folik asit ve magnezyum gibi yararlı mineral ve maddeler bakımından oldukça zengin bir meyve olduğu gibi, aynı zamanda içinde A vitamini ve C vitamini de olduğu biliniyor.

Öksürüğe çare

Muşmula, özellikle çay olarak tüketildiğinde bir türlü bitmek bilmeyen öksürüğe çare oluyor.

Ağızdaki yaraları iyileştiriyor

Antioksidan özellikler gösterdiğinden özellikle ağız içinde oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesine ön ayak oluyor.