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ŞEHRİN YENİ GÖZDESİ LİMON KÖYİÇİ ETİLER’DEN GÖRKEMLİ AÇILIŞ!  

Uzun zamandır heyecanla ve merakla beklenen, Etiler, Nispetiye Caddesi’nde yer alan Limon, görkemli bir partiyle açılışını yaptı. 

ŞEHRİN YENİ GÖZDESİ LİMON KÖYİÇİ ETİLER’DEN GÖRKEMLİ AÇILIŞ!  
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Uzun zamandır heyecanla ve merakla beklenen, Etiler, Nispetiye Caddesi’nde yer alan Limon, görkemli bir partiyle açılışını yaptı. Bu keyifli gece, Şef Eyüp Gül’ün leziz yemekleriyle başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kabine genç ve başarılı isim DJ Yiğit Özdemir geçti.  

Renkli bir partiyle eğlence dünyasına merhaba dedi 

Sanat, cemiyet ve spor dünyasından bir çok ünlü ismin geceye gösterdikleri yoğun ilgi ile Limon Köyiçi Etiler şimdid en şehrin nabzını tutacağının sinyallerini verdi. Şehrin gözde lokasyonu, İstanbul’un önde gelen semtlerinden Etiler’de yer alan Limon Köyiçi Etiler bir çok ünlü ismin katılımıyla ve oldukça ses getiren renkli bir partiyle eğlence dünyasına merhaba dedi. Bu keyifli gece, Şef Eyüp Gül’ün leziz yemekleriyle başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kabine genç ve başarılı isim DJ Yiğit Özdemir geçti.  

 Eğlence dünyasına kattığı mekanlarla yıllardır sektörün en başarılı isimleri arasında yer alan Yasin Becek, yaz sezonunda Limon Köyiçi’nde yakaladıkları büyük başarıyı Etilere taşıdı.

 Yemek ve müziği farklı bir konseptle buluşturan Limon Köyiçi Etiler’de misafirle önce şık masalarda keyifli bir sunumla yemeklerini yiyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise müziğin sesi yükseliyor ve eğlence  doruklara çıkıyor.Limon Köyiçi Etiler haftanın 6 günü hizmet veriyor. 

 

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