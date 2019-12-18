 Ciciş Esra Ersoy yılbaşı ağacının yanında beyaz bikinisiyle poz verdi

Magazin dünyasında Ciciş Kardeşler olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy, paylaşımıyla yine olay oldu. Yılbaşı ağacının yanında beyaz bikinisiyle cesur poz veren Esra Ersoy'un bu paylaşımına saniyeler içerisinde yorum ve beğeni yağdı .

Beyaz bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Esra Ersoy, yılbaşı ağacının yanında poz verdiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ersoy'un paylaşımı yüzlerce beğeni ve yorum aldı. Bir takipçisi, '' fiziğin çok güzel'' yorumunda bulunurken bir başka takipçisi, '' kutlamalara erken başlamışsın' yorumunda bulundu.

''Çok namusluyum deyip, soyunmuştu''

Öte yandan, sosyetik güzel Esra Ersoy sosyal medya hesabından yayınladığı videoda bornozunu çıkartıyormuş gibi yaparak dans etmişti. Ersoy videosunda, "Bu kadarcık dekolte verebiliyorum namusluyum çok." ifadelerini kullanmıştı.

İşte o paylaşımı...