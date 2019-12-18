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Panik atak nedir korku nöbetleri olarak tanımlanıyor!

Ani ataklarla meydana gelen panik atak, korku nöbeti olarak adlandırılır. Peki panik atak belirtileri neler, tedavisi nasıldır? Tüm soruların cevabı haberimizde

Panik atak nedir korku nöbetleri olarak tanımlanıyor!
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Kontrol edilemeyen kaygı durumu sebebiyle aniden başlayan ataklarla kendini gösteren panik atak tedavisi bulunan ve mutlaka psikolojik desteğe başvurulması gereken bir rahatsızlıktır. Hayat kalitesini düşüren bu rahatsızlık gögüs ağrısı, çarpıntı, terleme, titreme ve sarsılma gibi belirtilere sahip. Panik atak hakkında tüm merak ettikleriniz ise haberimizin devamında...

Panik atak nedir?

Panik atak, bir an boyunca yaşanan korku nöbeti olarak tanımlanabilir. Panik atak sırasında yaşanan nöbetler genelde 10-30 dakika arasında kendiliğinden geçebiliyor. Tek başına atak panik atak olarak değerlendirilirken tekrarlayan panik ataklarla ve ataklar arası dönemlerde tekrar olacağı şeklinde beklenti kaygıları ile giden tabloya panik bozukluk tanısı konmaktadır

Panik atak belirtileri 

Panik ataklar aşağıdaki belirtilerden dört veya daha fazlasının aynı anda olması ile bağlantılıdır:

Çarpıntı, kalp atımlarının artması

Terleme

Titreme ya da sarsılma

Nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma duyguları

Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi

Bulantı ya da karın ağrısı

Baş dönmesi, sersemlik hissi, bayılacakmış gibi olma

Kendini ya da çevresindekileri değişmiş, tuhaf ve farklı hissetme

Kontrolünü kaybetme korkusu

Ölüm korkusu

Uyuşma ya da karıncalanma

Üşüme, ürperme ya da ateş basmaları

Panik atak tedavisi

Panik atak, ilaçla tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Eğer panik atak krizleri yaşıyorsanız kesinlikle bir psikoloğa gitmelisiniz. Atakların boyutuna göre ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. Ancak ilaç tedavisi etkili olmakla birlikte tedavi bittikten sonra şikayetler tekrarlayabilir. Bu nedenle ilaç tedavisi uygulansa dahi psikoterapi önerilmektedir.

Tedaviden sonra tekrarlayabilir

Panik atak tıbbi tedavisi bulunmaktadır. Ancak tedaviyi kestikten sonra bazı vakalar tekrarlama göstermektedir. Panik atak tedavisinde ilaç tedavisinin ‌yanısıra gevşeme ve solunum egzersizleri faydalı bulunmuştur.

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