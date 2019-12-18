Panik atak nedir korku nöbetleri olarak tanımlanıyor!

Kontrol edilemeyen kaygı durumu sebebiyle aniden başlayan ataklarla kendini gösteren panik atak tedavisi bulunan ve mutlaka psikolojik desteğe başvurulması gereken bir rahatsızlıktır. Hayat kalitesini düşüren bu rahatsızlık gögüs ağrısı, çarpıntı, terleme, titreme ve sarsılma gibi belirtilere sahip. Panik atak hakkında tüm merak ettikleriniz ise haberimizin devamında...
Panik atak nedir?
Panik atak, bir an boyunca yaşanan korku nöbeti olarak tanımlanabilir. Panik atak sırasında yaşanan nöbetler genelde 10-30 dakika arasında kendiliğinden geçebiliyor. Tek başına atak panik atak olarak değerlendirilirken tekrarlayan panik ataklarla ve ataklar arası dönemlerde tekrar olacağı şeklinde beklenti kaygıları ile giden tabloya panik bozukluk tanısı konmaktadır
Panik atak belirtileri
Panik ataklar aşağıdaki belirtilerden dört veya daha fazlasının aynı anda olması ile bağlantılıdır:
Çarpıntı, kalp atımlarının artması
Terleme
Titreme ya da sarsılma
Nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma duyguları
Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi
Bulantı ya da karın ağrısı
Baş dönmesi, sersemlik hissi, bayılacakmış gibi olma
Kendini ya da çevresindekileri değişmiş, tuhaf ve farklı hissetme
Kontrolünü kaybetme korkusu
Ölüm korkusu
Uyuşma ya da karıncalanma
Üşüme, ürperme ya da ateş basmaları
Panik atak tedavisi
Panik atak, ilaçla tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Eğer panik atak krizleri yaşıyorsanız kesinlikle bir psikoloğa gitmelisiniz. Atakların boyutuna göre ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. Ancak ilaç tedavisi etkili olmakla birlikte tedavi bittikten sonra şikayetler tekrarlayabilir. Bu nedenle ilaç tedavisi uygulansa dahi psikoterapi önerilmektedir.
Tedaviden sonra tekrarlayabilir
Panik atak tıbbi tedavisi bulunmaktadır. Ancak tedaviyi kestikten sonra bazı vakalar tekrarlama göstermektedir. Panik atak tedavisinde ilaç tedavisinin yanısıra gevşeme ve solunum egzersizleri faydalı bulunmuştur.