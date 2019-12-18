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Ünlü manken Deniz Akkaya mavi mayosuyla yatakta tepetaklak poz verdi

Dün küvette verdiği pozlarla dikkat çeken model Deniz Akkaya, bu sefer de mavi mayosuyla yatağında ilginç pozlar verdi.

Ünlü manken Deniz Akkaya mavi mayosuyla yatakta tepetaklak poz verdi
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Ünlü manken Deniz Akkaya sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Akkaya dün bir çekim için küvette video paylaşmış. Birçok kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Akkaya bu sefer de cesur yatak pozlarıyla adından söz ettirdi. Mavi mayosuyla yatağında ilginç pozlar paylaşan Akkaya fotoğrafın altına, ''Zor bir 2019'du'' notunu düştü. 

Yatakta cesur pozlar verdi 

Dün bir çekim için küvette poz veren Akkaya eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Akkaya bu seferde yatakta verdiği cesur pozlarla adından söz ettirdi. Ünlü manken paylaştığı fotoğraflarda "42 kere maşallah" diyerek kendine övgü yağdırdı.

''Zor bir 2019'du''

Fotoğraflarını uzun bir notla yayınlayan Akkaya, "Doğru spor, doğru antrenör ve doğru beslenme ile mümkün mü?Mümkün! Hepsini ve daha fazlasını yavaş yavaş YouTube da özgürce ifade etmeye başladık bile. En bastan aslında bu disipline nasıl girilir, doğru antrenör nasıl seçilir ilk olarak anlattığımız konu bu oldu antrenörlerimden hoca ile ilk olarak... Yabancı sayfalara gıpta edip, kendi memleketlisine farklı bir tavır sergileyenlere diyecek sözüm yok ancak buradaki fotoğraf ne yaşamdan, ne de hayattan vazgeçmeyen bir kadın. Zor bir 2019'du benim için değil herkes için yaşadık hissettik, 2020ye girerken kendime verdiğim en önemli söz: Elalem adlı dünyanın en büyük jürisini memnun etmek gibi bir derdin yok Deniz. Gerçekten tek isteğim yeni yıldan, herkesin birbirine benzediği şu zamanda, kendi gibi olma cesaretini gösteren herkese içtenlikle huzur, özgürlük ve kendini özel yapan değerlerini kaybetmeyecek güç diliyorum..." dedi.

Ünlü manken Deniz Akkaya, mavi mayosuyla yatakta tepetaklak poz verdi

Küvette poz vermişti 

Ünlü manken Deniz Akkaya, dün bir çekim için küvette poz vermişti. Akkaya, çıplak olduğu düşünülünce Instagram hesabının hikaye kısmından açıklama yaparak "Arkamda pembiş bir ip var ya. İşte o mayonun ipi. Sonra laf çıkmasın" demişti.

 

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