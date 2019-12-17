Reflüye iyi gelen yiyecekler neler balık tüketin!

Tüketilen besinlerle doğrudan ilişkisi bulunan reflü rahatsızlığını gidermede reflüye iyi gelen gıdalar ve beslenme düzeni önemli bir rol oynamakta. Reflüye iyi gelen 8 mucize besini sizin için sıraladık. Reflü rahatsızlığınızı dindirmenizi sağlayacak besinler haberimizde...

Balık

Demir ve omega-3 bakımından çok zengin bir besin olan balık, yağ ve asit bakımından çok dengelidir. Bu nedenle reflü ağrılarının engellenmesini sağlar. Az yağla pişirilen balık, daha faydalıdır.

Kereviz

Düşük kalorili ürünler, reflü hastalarının her zaman tüketmesi gereken besinlerdir. Kereviz de düşük kalorilidir ve sindirim sistemi için çok faydalıdır. Haşlama olarak salataların içerisinde kullanılabilir.

Yulaf

Lifli besinler, midede kolayca enzimlenir. Bu nedenle sindirim sisteminin işini kolaylaştırır. Yemek borusundan mideye indiği anda mide tarafından sindirimine başlanır. Lifli gıdaların başında yulaf ürünleri ve yulaf ezmesi gelir. Özellikle az yağlı süt ile tüketildiğinde yulaf ezmesi ve ekmeği hem reflüye iyi gelir hem de uzun süreli tokluk hissi verir.

Lahana

İçerdiği C vitamini ve demir sayesinde birçok hastalığa iyi gelen lahana, reflü hastalarının öğünlerinde rahatlıkla tercih edebileceği bir besindir. Asit oranı düşük olduğu için çok faydalıdır.

Muz

Reflü hastalarının tercih edebileceği meyvelerin başında muz gelir. Ph değerinin çok düşük olması, enerji vermesi nedeniyle rahatlıkla tüketilebilir

Brokoli

Reflü semptomlarının azalmasına yardımcı olan brokoli, besin değeri bakımından çok yüksek bir sebzedir. Mide yanmasına da iyi geldiği için iyi bir alternatif öğün olabilir.

Haşlanmış Patates

Nişasta bakımından zengin bir besin olan patates, haşlanarak tüketildiğinde reflü hastalığına iyi gelir. Haşlandığı için yağ oranı ve asit düzeyi artmaz.

Şeftali

Lif bakımından zengin meyvelerin başında şeftali gelir. Sindirimi kolay ve asit içermeyen bu besini reflü hastaları öğünlerinde tercih edebilir.