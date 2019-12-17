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Ayak üşümesi neden olur dolaşım problemleri sebebi!

Kışın yoğun olarak hissedilen aşırı ayak üşümesinin ardında bazı hastalıklar olabilir. Dolaşım problemleri de bunlardan biri. İşte ayak üşümesinin nedenleri!

Ayak üşümesi neden olur dolaşım problemleri sebebi!
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Kış aylarında daha yoğun bir şekilde hissedilen ve basit bir sorun gibi görülen ayak üşümesinin arkasında bir takım hastalıklar olabilir. Zayıf dolaşım, hipotiroidi ve anemi aşırı ayak üşümesinin sebeplerinden bazıları. Ayak üşümeniz varsa sizin için sıraladığımız bu rahatsızlıkları gözden geçirmeniz yararınıza olacaktık. İşte ayak üşümesinin daha önce duymadığınız nedenleri!

Hipotroidi

Bu sorun tiroid az olduğunda ve yeterli tiroid hormonu üretmediğinde ortaya çıkar. Bu vücudun metabolizmasına engel olur. Metabolizma hem kalp atışı hem de vücudun sıcaklığını kontrol ettiği için, düşük bir tiroid, dolaşım ve soğuk ayakların azalmasına katkıda bulunabilir.

Zayıf dolaşım

Bu soğuk ayakların en yaygın nedenlerinden biridir. Kötü dolaşım, ayaklarınızın düzenli olarak soğuk olmasına neden olur. Dolaşım problemleri, kalbin yeterince hızlı bir şekilde vücuttan kan pompalaması için mücadele ettiği bir kalp rahatsızlığı sonucu da ortaya çıkabilir. Kötü dolaşım, sedanter yaşam tarzından çok fazla oturmanın sonucu olabilir. Bütün gün bir masada oturursanız, bunu yaşayabilirsiniz. Sigara içmek de dolaşım bozukluğuna neden olabilir.

Anemi

Anemi, kırmızı kan hücreleri eksikliğiniz olduğunda gelişir. Bu özellikle şiddetli anemi vakalarında soğuk ayakların başka bir yaygın nedenidir. Aksi halde çok sağlıklı insanlarda bile demir eksikliği anemisi oluşabilir. Diyet değişiklikleri ve takviyeleri alarak nispeten kolayca tedavi edilebilir.

Soğuk ayakların diğer daha az yaygın nedenleri şunlardır:

Periferik vasküler hastalık veya plaklara bağlı arterlerin daralması
Kan damarlarının spazm olduğu Raynaud fenomeni
Sinirlerde hasar meydana gelmesi

Yüksek stres

Yüksek stres ve anksiyete durumunda olmak soğuk ayaklara neden olabilir. Vücudun strese veya sinirliliğe karşı doğal tepkilerinden biri, adrenalini kan dolaşımına pompalamaktır. Stres ve gerginliğin azaltılması, bu durumlarda semptomların azalmasına yardımcı olabilir.

Şeker hastalığı

Sıklıkla görülen yüksek kan şekeri seviyeleri, arterlerin daralmasına ve dokularda kan akışının azalmasına neden olarak soğuk ayaklara neden olabilir.

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