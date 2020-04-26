Sivilcelere ne iyi gelir bal ve tarçın maskesi yapın!

Sivilce ya da akneler, her insanın hayatı boyunca bir kez karşılaştığı bir cilt problemi. Sivilceler için yapılan kimyasal uygulamalar pahalı olabilir ve genellikle kuruluk, kızarıklık ve tahriş gibi istenmeyen yan etkilere sahiptir. Bu sebeple çoğu insan sivilcelerden kurtulmanın doğal yollarını arıyor. Biz de sivilce probleminden sonsuza dek kurtulmanızı sağlayacak doğal yöntemleri sıraladık...

Bal ve tarçın maskesi yapın

Bal ve tarçın antioksidan açısından mükemmel kaynaklardır. Araştırmalar, cilde antioksidanların uygulanmasının sivilceleri azaltmada oldukça etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bal ve tarçın ayrıca akne tetikleyen iki faktör olan bakterilerle savaşma ve iltihabı azaltma yeteneğine sahiptir. Bal ve tarçının antienflamatuar, antioksidan ve antibakteriyel özellikleri akne eğilimli cilde faydalıdır ancak akne tedavisinde direkt bir rol oynamaz.

Bir macun oluşturmak için 2 yemek kaşığı bal ve 1 çay kaşığı tarçını karıştırın. Yüzünüzü temizledikten sonra maskeyi yüzünüze uygulayın ve 10-15 dakika bekletin. Maskeyi tamamen durulayın ve yüzünüzü kurulayın.

Elma sirkesi uygulayın

Elma sirkesi, elma suyu veya preslenmiş elmalardan süzülmüş meyve suyunu fermente ederek elde edilir. Diğer sirkeler gibi, birçok bakteri ve virüsle savaşma yeteneği ile bilinir. Elma sirkesi, P. acnes'i öldürdüğü gösterilen çeşitli organik asitler içerir. Ayrıca, laktik asidin akne izlerinin görünümünü iyileştirdiği biliniyor.

1 çorba kaşığı elma sirkesi ve 2 tatlı kaşığı suyu karıştırın (hassas ciltler için daha fazla su kullanın). Karışımı bir pamuk yardımı ile cildinize uygulayın. 5-20 saniye bekletin, suyla durulayın ve kurulayın. Cildinize elma sirkesi uygulanmasının yanıklara ve tahrişe neden olabileceğini unutmamak önemlidir, bu nedenle her zaman küçük miktarlarda kullanılmalı ve su ile seyreltilmelidir.

Çay ağacı yağı

Çay ağacı yağı, Avustralya'ya özgü küçük bir ağaç olan Melaleuca alternifolia'nın yapraklarından elde edilen esansiyel bir yağdır. Bakterilerle savaşma ve cilt iltihaplanmasını azaltma yeteneği ile bilinirler. Dahası, çeşitli çalışmalar cilde% 5 çay ağacı yağı uygulanmasının akneyi etkili bir şekilde azalttığını göstermektedir. Çay ağacı yağı çok güçlüdür, bu nedenle cildinize uygulamadan önce daima seyreltmeniz gerekir.

Yeşil çay mucizesi

Sivilce söz konusu olduğunda yeşil çay içmenin yararlarını araştıran herhangi bir çalışma yoktur, ancak doğrudan cilde uygulanmasının yardımcı olduğu gösterilmiştir. Bunun nedeni, yeşil çaydaki flavonoidlerin ve tanenlerin, aknenin iki ana nedeni olan bakterilerle savaşmaya ve iltihabı azaltmaya yardımcı olmasıdır.

Yeşil çaydaki ana antioksidanın - epigallocatechin-3-gallate (EGCG) - akne eğilimli cilde sahip bireylerde sebum üretimini azalttığı, iltihapla savaştığı ve P. acnes'in büyümesini engellediği gösterilmiştir. Birçok çalışma, cilde% 2-3 yeşil çay ekstresi uygulanmasının akne olanlarda sebum üretimini ve sivilceleri önemli ölçüde azalttığını göstermiştir. Yeşil çayı kaynar suda 3-4 dakika demleyin. Çayın soğumasını bekleyin. Daha sonra bir pamuk yardımı ile yüzünüze uygulayın.