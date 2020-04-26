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Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'la ilgili itiraf 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim!

Armağan Çağlayan'a konuşan Pınar Altuğ, eşiyle sevgili olduğu dönem arkadaşlarına "İki gün gönül eğlendireceğim, evlenecek halim yok" dediğini anlattı.

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'la ilgili itiraf 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim!
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Oyuncu Pınar Altuğ, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına söyleşi verdi. Hakkında merak edilenleri samimiyetle yanıtlayan Altuğ, eşi Yağmur Atacan, kızı Su ve mesleğiyle ilgili itiraflarda bulundu.

"İş almak için çıplak pozlar vermedim"

Altuğ, mankenliğe başladığı dönem yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi: "17 yaşımda mankenlik yapmaya başladım. 19'umda Türkiye Güzeli seçildim. Daha ertesi gün sokağa çıkar çıkmaz herkes tanıdı. İş almak için kimseyle flört etmedim. Çıplak pozlar vermedim. Parayı tercih etmedim. Tüm bunları yapabilmemde annemin katkısı büyük oldu. Sağlam kadındı."

"Evlenecek halim yok, gönül eğlendireceğim"

Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen oyuncu, flört ettikleri dönem yaşadığı bir olayı şu ifadeleri kullanarak anlattı: "Kocam Yağmur, magazinden, sosyal medyadan en uzak ve umursamaz insan. İlk flört dönemimizde yakın arkadaşlarımdan biriyle tanıştırdım. 'Bebek yüzlü ya ne yaptığının farkında mısın?' diye sordu. 'Evet, evlenecek halim yok, 2 gün gönül eğlendireceğim' yanıtını verdim. Şu an 14 yıldır beraberiz."

"Çok bunaldığımda Türklerin olmadığı yerlere kaçıyorum"

Altuğ, "Hayatımdan memnunum. Çok bunaldığım zaman yurt dışına Türklerin olmadığı yerlere kaçıyorum. Kenar köşe yerlerde tatil yapmayı seviyoruz. Yağmur da benim gibi düşünüyor" dedi.

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