Kylie Jenner yeni taşındığı malikanesine özel poz verdi!

'Dünyanın en genç zengini' unvanına sahip olan Kylie Jenner, malikanelerine bir yenisini daha ekledi. Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden Holmby Hills'te malikane satın alan ABD'li magazin yıldızı, evinde çekildiği ilk pozlarını Instagram hesabından yayınladı.

36.5 milyon dolarlık yeni ev!

Yeni malikanesi için 36.5 milyon dolar ödemeyi göze alan Jenner, ilk başta 45 milyon dolar isteyen ev sahibi ile sıkı bir pazarlığa girdi ve orta yolu buldu.

7 yatak odalı, 14 banyolu malikane

Sosyal medyada yaptığı her paylaşımla olay olan 22 yaşındaki milyarderin malikanesinin; 7 yatak odası, 14 tane de banyosu bulunuyor. Tek katlı geniş bir alanı bulunan evin içinde spor salonundan sinema alanına kadar birçok imkanı mevcut.