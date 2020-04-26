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Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu evinin bahçesinde evlendi!

Oyuncu Onur Buldu, sevgilisi Duygu Koz ile sessiz sedasız evlendi. Ünlü oyuncu korona nedeniyle nikahını evinin bahçesinde yaptı.

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu evinin bahçesinde evlendi!
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Güldür Güldür Show'un sevilen karakterlerinden biri olan Bilal'i canlandıran oyuncu Onur Buldu, koronavirüse rağmen sevgilisi Duygu Koz ile hayatlarını birleştirdi. Bir süre önce evleneceğini açıklayan ünlü çiftin nikahına salgın gölge düşürdü.

Evleneceğini aylar önce açıklamıştı

Güldür Güldür Show'un sempatik oyuncusu Onur Buldu, şubat ayında rol aldığı "Bayi Toplantısı" filminin galasında sevgilisi Duygu Koz ile evleneceğini açıklamıştı. Buldu, 19 nisan'da hocası Yılmaz Erdoğan'ın ortağı olduğu Beşiktaş'taki tiyatroda evleneceğini basına duyurmuştu.

Nikahını evinin bahçesinde yapmak zorunda kaldı

Ünlü oyuncunun düğün planlarını koronavirüs suya düşürdü. TV100'ün haberine göre Onur Buldu, koronavirüs nedeniyle nikahını Etiler'deki evinin bahçesinde yapmak zorunda kaldı. Ünlü oyuncu, İngilizce öğretmenliği yapan sevgilisi Duygu Koz'la virüs salgını nedeniyle nikahlarına hiçbir oyuncu arkadaşını çağırmadı.

"Benim büyük günışığım"

Ünlü çift sosyal medya hesaplarından nikah fotoğrafı paylaşmazken, Onur Buldu "benim büyük günışığım" notuyla paylaştığı fotoğrafla eşine olan aşkını ilan etti.

Kaynak: Snob Magazin

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