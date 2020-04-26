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Oyuncu Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı!

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ve Ozan Güven ile yeni sevgilisi karantinada okey oynadı. Serenay alnına yapıştırdığı çift okey ile de poz verdi.

Oyuncu Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı!
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Oyuncu Serenay Sarıkaya, salgın dolayısıyla sevgilisi Cem Yılmaz'ın evinde karantinaya girdi. Ozan Güven ve sevgilisi Deniz Bulutsuz'u önceki akşam evlerinde ağırlayan çift, hep birlikte okey oynadı.

"Bir türlü yenemedik şu çifti"

Okey masasında alnında iki tane okey taşı koyarak Cem Yılmaz'a poz veren Serenay, bu anlarını Instagram hesabından paylaşarak "Fotoğraf: Cem Yılmaz. İki tane okey elden geldi diye alnıma gururla yapıştırdığıma bakmayın, bir türlü yenemedik şu çifti. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz. 4.0" notunu düştü.

"Senin okeyin yanında"

Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Cem Yılmaz'dan ise gül emojisi geldi. Güzel oyuncunun pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı. Demet Akalın ise ilişkilerini en başından beri desteklediği Serenay'ın paylaşımına "Senin okeyin yanında baby. En ruhlusundan hem de" dedi.

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