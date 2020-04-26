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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler 7 ayda doğum kilolarını verdi!

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler geçtiğimiz Eylül ayında oğulları Kuzey'i dünyaya getirmişti. Yenenler'in, son pozuyla doğum kilolarını verdiği görüldü.

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler 7 ayda doğum kilolarını verdi!
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Miss Turkey 2015 4. Güzeli Berfu Yenenler, tam 7 ayda doğum kilolarından kurtularak eski formuna kavuştu. Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler, Instagram hesabından yayınladığı zayıf görüntüsüyle herkesi hayrete düşürdü.

Adeta Eridi

Formda kalmak için düzenli spor yapan Yenenler, evinin bahçesinde çekilmiş fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Berfu Yenenler'in zayıf görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

"Karantina biterse hamburger gibi gezmeyelim"

Berfu bahçe pozunun altına, "Güneş varsa ben de varım. Yaşasın ya hava güzel. Bahçede spor yaptım. Bir saat temiz hava almak bile o kadar güzel geldi ki. Siz de camlarınızı açın, temiz hava evinize dolsun. İsteyenler spor da yapsın bence. Yazın karantina aniden biterse hamburger mi gezmeyelim" notunu yazdı.

 

 

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