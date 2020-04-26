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Acun Ilıcalı 20 bin aileye Ramazan kolisi bağışlayacak!

Acun Ilıcalı, Survivor'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için 20 bin aileye 20 bin erzak kolisi verileceğini duyurdu.

Acun Ilıcalı 20 bin aileye Ramazan kolisi bağışlayacak!
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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle işleri duran ve ekonomik sıkıntılar yaşanlar için destek olmak adına Milli Dayanışma Kampanyası başlatılırken Ramazan ayının gelmesiyle yardımlar da arttı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da Survivor yayınında Ramazan dolayısıyla kampanyaya 20 bin erzak kolisi bağışlayacağını duyurdu.

Yarışmacılara son duruma dair açıklamada bulundu

Ilıcalı, Survivor yarışmacılarına ülkedeki koronavirüs vakalarının son durumuna dair açıklama yaparak şunları söyledi: "Ülkemizden haber alamıyorsunuz, merak içerisindesiniz. Bu sefer iyi bir haber vereceğim. O da şu: ülkenin ne kadar büyük bir mücadele içinde olduğunu biliyorsunuz ve bu mücadelede ülkemiz güzel bir sürece doğru adım adım gidiyor ve vaka sayısında azalmalar başladı. Önemli bir başarıya da adım adım gidiyoruz. Bu başarıyı da sizinle paylaşmak istedim. Biz de buradan vatandaşlarımıza "mücadeleye devam" çağrısı yapıyoruz ve bence tünelin ucu göründü. Büyük bir başarıyı ülkemizle yaşayacağız.

"20 bin aileye Ramazan kolisi yardımı ulaştıracağız"

"Tekrar Ramazan ayına gelirsem; Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayı. Ramazan ayını vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içinde yaşamaya başladı. Krizin ekonomik yanı da var. Ülkemizde bu konuda da çok büyük bir dayanışma başladı. Ülke kenetlendi ve çok ciddi miktarda yardımlar toplanıyor. Milli Dayanışma Kampanyası'yla ülkemizde zorda olan vatandaşlarımıza yardım ediliyor. Biz de Survivor ailesi olarak Ramazan ayında katkımız olsun istedik. Ramazan ayı, ayrıca birbirimizi desteklememiz gereken bir ay olduğu için katkımız olsun istedik. Hepinizin adına biner adet yardım paketini toplamda 15 bin aileye, 5 bin aileye de buradaki emekçiler adına yardımda bulunacağız. 20 bin aileye 20 bin Ramazan kolisini Cumhurbaşkanlığımız kanalıyla ulaştıracağız"

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