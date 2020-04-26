Ramazanda susuzluğa ne iyi gelir kefir tüketmeyi unutmayın!

Ramazan ayında oruç tutanları en çok zorlayan nokta susuz kalmak. Vücutta azalan su oranını artırmanın yolu sahur ve iftarda sıvı miktarı bol besinler tüketmekten geçiyor. Tükettiğiniz besinlerin aynı zamanda vitamin ve mineral kaynağı olması şart. Bazı besinler içerdiği yüksek oranda sıvı miktarıyla vücudun sıvı ihtiyacını karşılıyor, uzun süre susuzluğa dayanmayı sağlıyor. İşte Ramazan'da susuzluğu gideren 7 mucize besin!

Salatalığa yönelin

Salatalık yüksek miktarda su içermesi ile susuzluk hissini önlüyor. Sahurda bir adet salatalık tüketerek susamayı engelleyebilirsiniz.

Domatesten faydalanın

İçeriğinde %80-90 arasında su barındıran domates, likopen içeriği ile birlikte yüksek bir antioksidan özelliğe sahip. Sıvı ihtiyacını karşılar özellikte olmasının yanısıra tüm sene boyunca vücutta birikmiş olan stres faktörlerini, vücudun arınmada olduğu bu dönemde atmaya da yardımcı oluyor. Pişirilerek tüketilebildiği gibi domatesin suyundan da faydalanlabilir.

Bol sulu meyveler tüketin

İftar sonrası ve sahur zamanlarında sulu meyveler yiyebilirsiniz. Karpuz ve kavun gibi meyveler yüksek oranda su içeriyor.

Soğuk çorba

Uzun saatlerin ardından iftarınızı serinletici ama bir o kadar tok tutucu ve besleyici nitelikte olan soğuk çorba ile açmaya ne dersiniz? Soğuk çorbalar ferahlamaya yardımcı olacağı gibi lif içeriği ile birlikte bağırsakların çalışmasına ve tok kalmanıza da destek olacak.

Cacık ve nane

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti cacık, Ramazan'da oruç tutanlar için de serinletici ve sıvı ihtiyacını giderici özelliği ile öne çıkıyor. Salatalığa sulandırılmış yoğurt ekleyerek hatta birkaç da taze nane yaprağı ilave ederek hem tok tutan hem de su ihtiyacınıza katkı sağlayan muhteşem bir besin elde edebilirsiniz. İçeriğindeki taze nane özellikle yemeğin ardından tercih edilirse şişkinliği önlüyor ve serintetici etkisi ile rahatlamanızı sağlar.

Komposto ve hoşaf

Kuru ve taze meyvelerin içeriğindeki şekerden yararlanarak ek şeker ilave etmeden hazırlanan komposto ve hoşaf soğuk olarak tüketildiğinde hem sıvı ihtiyacını karşılıyor hem de mineral ve vitamin içeriği ile birlikte bu dönemde karşılaşılabilecek yorgunluk, halsizlik gibi durumların önüne geçmenize fayda sağlıyor.

Kefire kayıtsız kalmayın

Keşfi yüzyıllar öncesine dayanan ve birçok faydası bulunan kefir, Ramazan'da da uzun geçecek açlık dönemlerinde fayda sağlıyor. İçeriğindeki protein değerleri ile hem tok kalmayı sağlayan hem de sıvı ihtiyacının karşılanmasına destek olan kefirin başka faydaları da var. Bileşimindeki bakteriler sayesinde hazımsızlık, mide yanması, ekşime gibi yan etkilerin üstesinden gelinmesine katkı sağlıyor. Buz ilavesiyle birlikte de tüketilebilen kefire sofralarda yer verilmesi önemli.

Sahur ve iftarda yeterli oranda su tüketin

Ramazan ayında yemek yeme düzeni değiştiği için iftar ve sahurda yeterli su almak gerekiyor. Günde en az 8 bardak su içmek gerektiği göz önüne alınırsa sahur ve iftarda bu oranı eşit bir şekilde dağıtmak vücudun susuzluk çekmesini önlemenin yollarından biri.

Çay ve kahve içerken dikkat

Ramazan'da orucunuzu açtıktan sonra hemen çay veya kahve tüketmemeye özen gösterin. Yemek yedikten 1 saat sonra çay ve kahve içmeye çalışın. Çay ve kahve gibi kafeini bol içecekler vücudun su dengesini bozduğu için dikkatli tüketilmeli.