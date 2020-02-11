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Sivilceli ciltler için cilt bakımı nasıl olmalı nem ve yağ dengesini koruyun!

Geçmek bilmeyen sivilcelerden muzdarip bir cilde sahipseniz bu haber sizin imdadınıza yetişecek. İşte sivilceli ciltler için etkili bakım önerileri!

Sivilceli ciltler için cilt bakımı nasıl olmalı nem ve yağ dengesini koruyun!
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Akne veya sivilce gibi cilt problemlerinin oluşması birçok genetik ve çevresel faktöre bağlıdır. Ciltte biriken bakteriler, aşırı salgılanan sebum, ölü deriler ve gözeneklerin tıkanması sebebiyle ciltte sivilceler oluşur.

Yetişkin cildinde görünen aknelerin temel nedeni; gençlik ya da çocukluk dönemlerinin aksine hormonlardan değil; cilt bakımındaki yanlış ya da eksikliklerden kaynaklanır.

Cildinizin nem ve yağ dengesini koruyun

Akne ve sivilcelerle savaşmak için yapılması gereken ilk şey cilt içi yağ ve nem dengesini korumaktır. Cilt içindeki nem dengesi eksik olursa, cilt fazla sebum salgılamaya başlar. Dışarıya atılmayan sebumlar ise kir ve bakterilerle birleşerek sivilceye dönüşür.

Nem eksikliğini çözmeden sadece fazla salgılanan sebum azaltılmaya çalışılırsa; bu cildin daha çok kurumasına neden olacağı gibi, aynı zamanda sivilce oluşumlarını da arttıracaktır.

Cilt bakımı rutini oluşturun

Yetişkinler temel olarak sivilceler ile savaşmak için klasik bir cilt bakım rutini olan yüz temizleyici, tonik/mist, nemlendirici krem ve güneş koruyucu kremi sırası ile kullanabilir. Makyaj yapıyorsanız, makyaj temizleyiciler ile ilk etapta cildinizi bu rutine hazırlamanız gerekir.

Tonik kullanın

İçeriğinde AHA veya BHA bulunduran tonik veya mistler ciltteki ölü deri ve bakterileri gidererek gözeneklerin açılmasına yardımcı olur.

Nemlendirici kremler 

Sivilceli ciltler çoğu zaman yağlı olarak değerlendirilse de aslında kuru bir yapıda da oluşum gösterebilir. Bu noktada nemlendirici krem kullanımı cildin içinde nem beslenmesi konusunda büyük bir rol oynar.

Yağsız güneş koruyucu kremler tercih edin

Sivilceli ciltlerin mutlaka UV ışınlardan korunması gerekir. Güneş koruyucu kremi seçerken ise yağ içermeyen oil-free ürünler seçmeye özen gösterin. 

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