Tansiyon hastalığının belirtileri neler burun kanamasına neden oluyor!

Yüksek tansiyon, kalbin hızlı çalışmasına sebep olarak damar sağlığına zarar verir. Yüksek tansiyonun oluşma sebebi kesin olarak bilinmese de yüksek tansiyon hastalarının karşılaştığı birtakım belirtiler bulunuyor. Hastalığın işaretlerini ciddiye alıp mutlaka hekime başvurmak gerekiyor. İşte tansiyon hastası olduğunuzun 9 kanıtı!

Yüksek tansiyonun ardında pek çok neden olabilir

Yüksek tansiyonun neden oluştuğuna dair kesin bir veri bulunmuyor. Kilolu veya stresli olmak, sağlıksız beslenmek, sigara içmek ve aşırı alkol tüketmek başlıca nedenleri. Düzenli olarak spor yapmamak da önemli bir faktör. Ayrıca ailenizde yüksek tansiyonlu birisi varsa, sizin de yüksek tansiyonu sorunu yaşamanız normal.

Damar sağlığına zarar veriyor

Tansiyonunuz yüksekken kalbiniz daha hızlı çalışıyor. Böylelikle damarlarınızda hızla dolaşan kan damar hücrelerine zarar veriyor. Zamanla kalbinizde değişiklikler görülmeye başlıyor. Yüksek tansiyondan bütün vücudunuzun etkilenmesi muhtemel. Vücut, buna karşı önlem almaya çalışıyor.

Yüksek tansiyon belirtileri

Hastalığın kesin belirtileri olmasa dahi yüksek tansiyon hastası kişilerde görülen ortak belirtiler bulunuyor. Bazen bu belirtileri doktorların da gözden kaçırması mümkün.

Burun kanaması

Burun kanamaları aslında sanıldığı gibi tehlikeli değil. Bazılarının burnu diğerlerine oranla daha fazla kanıyor. Burunda yer alan küçük damarlar kanamaya oldukça müsait. Bazense burun kanamaları yüksek tansiyonun göstergesi olabiliyor.

Baş ağrısı

Yüksek tansiyonlu kişilerin sık sık başı ağrır. Ağrılar fazla şiddetli değildir. Ancak dalga dalga gelebilir. Baş ağrıları genel anlamda o kadar tehlikeli değildir. Sık sık başınız ağrıyorsa doktora görünmelisiniz.

Kronik yorgunluk

Yüksek tansiyonun diğer belirtileri de baş ağrısı ve genel olarak yorgunluk. Sürekli yorgun hissediyorsanız doktora gitmelisiniz. Yüksek tansiyon belirtisi olabilir.

Kilo alımı

Obezite de yüksek tansiyonu etkilemektedir. Fazla kilolu kişiler fiziksel olarak da aktif değillerse yüksek tansiyonları olması doğaldır. Aktif bir yaşam tarzı olmaması aynı zamanda kan damarlarını etkileyen diyabetin de belirtisi olabilir.

Şiddetli horlama

Birçok araştırmada yüksek tansiyon ile uyku apnesi arasında bağlantı bulundu. Uyku apnesi de aşırı horlamaya neden olmaktadır. Gün boyunca yorgun hissediyorsanız ve horladığınız söyleniyorsa tansiyonunuzu ölçtürmekte fayda var.

Nefes darlığı

Aşırı yorgunluk, nefes darlığı ve baş ağrıları yüksek tansiyonun habercisi olabilir. Nefes darlığınız varsa ve yüksek tansiyonunuz olduğundan şüpheleniyorsanız doktora görünün.

Gözde kanama

Diyabet ve yüksek tansiyon hastalarında gözde kanlanma daha fazla görülür. Gözdeki kanlanma yüksek tansiyon belirtisidir.

Baş dönmesi

Baş dönmesi de yüksek tansiyon belirtisidir. Ayağa kalkarken veya spor yaparken başınız dönüyorsa yüksek tansiyon hastası olabilirsiniz. Baş dönmeleriniz bu zamanlarda olmuyorsa ve ara sıra oluyorsa doktora danışmakta fayda var.