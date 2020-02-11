Şalgam suyunun faydaları neler cinsel gücü arttırıyor!

Şalgam bitkisinden elde edilen şalgam suyu Türk mutfağında önemli yeri olan ve oldukça sevilen bir içecek. Şalgam içerisinde A, B, C vitamini ve birçok değerli minerali bulunduruyor. Bu özellikler şalgamı çok sağlıklı ve faydalı bir içecek yapıyor. Üstelik şalgam suyu 100 gramının 5 kalori olmasıyla diyet yapanların da gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir içecek. Gelin Türk mutfağının vazgeçilmez içeceği şalgam suyunun faydalarına yakından bakalım...

Şalgam hakkında

Şalgam lahana, lahana, brüksel lahanasını da içeren Brassicaceae familyasına ait nişastalı sebzelerdendir. Genellikle soğanlı kökleri şalgam olarak adlandırmamıza rağmen, filizleri ve yaprakları da oldukça besleyicidir ve yenilebilir.

Şalgam vücudun düzgün çalışması için gereken yüksek seviyede önemli besin ve minerale sahiptir. Şalgam kalsiyum, fosfor, potasyum, sodyum ve magnezyum bakımından zengindir. Vitaminler olarak da, C vitamini, folat ve niasin içerirler. Lif bakımından yüksek, kalorileri düşüktür.

Şalgam suyunun faydaları

İçerdiği A, B ve C vitaminleri ile kalp ve göz sağlığına iyi geliyor.

Şalgam suyu afrodizyak etkilere sahip içeceklerden biri. Özellikle erkeklerde cinsel gücü artırıcı özelliği bulunuyor.

Akciğerleri ve bronşları temizler.

Boğaz iltihaplarını giderir.

Böbrek taşlarını ve kumunu düşürmeye yardımcı olur.

Şalgam suyu potasyum, kalsiyum ve demir de içeriyor. Bu sayede diş ve kemik sağlığını koruyor.

Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı oluyor.

İdrar söktürücü özelliğe sahiptir.

Eklem rahatsızlıklarını giderir ve önler.