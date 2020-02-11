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Dilan Çiçek Deniz'den sosyal medya eleştirisi akıl sağlığına zarar verir!

Instagram hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medya eleştirisi gündem oldu.

Dilan Çiçek Deniz'den sosyal medya eleştirisi akıl sağlığına zarar verir!
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'Çukur' dizisinde oynadığı 'Sena' karakteriyle yıldızı parlayan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da çok konuşuluyor. Son olarak yaptığı sosyal medya eleştirisi gündem oldu. 

''Akıl sağlığına zarar veriyor''

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz' in sosyal medya eleştirisi çok konuşuldu. Deniz'in "Sosyal medya akıl sağlığına ciddi şekilde zarar veriyor" notuyla aynada poz vermesini takipçileri garipsedi.  Kullanıcılar, Deniz'e "Ama paylaşım yapmadan olmaz diyorsun", "Kullanma o zaman" gibi yorumlar yaptı.

Dilan Çiçek Deniz'den sosyal medya eleştirisi akıl sağlığına zarar verir!

Dilan Çiçek Deniz kimdir? 

Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995’te Sivas’ta doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Babasının adı Orhan Deniz, annesinin adı Hale Temizyürek'dir. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi almıştır. 17 yaşındayken Liseler arası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü almıştır. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Oyuncu 15 yaşında “Güneşi Annem Sanırdım” adında şiir kitabı çıkarmıştır. Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur.2015 yılında Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir.

İlk rolü 2015’te Star TV’de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisindeki ‘Ebru’ karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadılar. Fakat dizi düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13 bölüm sonra final yapmıştır. 2015 yılında yayınlanmakta olan “Güneşin Kızları” dizisine dahil oldu. Dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği ”Güneşin Kızları” dizisinde, ‘Elif' karakterine hayat verdi.

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