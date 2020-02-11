Bel ağrısına ne iyi gelir yürüyüş ve yüzme ağrıları kesiyor!

Bel fıtığı, sinir yıpranması, yanlış sandalye seçimi ve hareketsizlik gibi nedenlerle oluşan bel ağrıları can sıkıcı bir sorun oluyor. Herkesin hayatında en az bir defa yaşadığı bel ağrılarını gidermek için fazla zorlayıcı olmayan yürüyüş, yüzme gibi egzersizlere yönelmek gerekiyor. İşte ağrılarınızı dindirecek çözüm önerileri...

Soğuk ve sıcak kompres ağrılara iyi geliyor

Belirli ölçüler dahilinde aktif hareket edebilmek bel ağrılarınızı hafifletmede size iyi gelecektir. Kan dolaşımın hızlanması kas gerginliğini azaltarak ağrıyı hafifletir. Hafif yürüyüşler yaparak kendinizi motive edebilirsiniz. Sıcak ve soğuk kompres uygulamak iyi gelebilir. Kas gevşemesi için sıcak kompres uygulanabilir. Kısa hareketlerle egzersiz yapabilirsiniz. Böylece beyindeki endorfin salınımı uyarılarak doğal ağrı kesici etkisini görebilirsiniz.

Bel ağrıları için egzersiz

Bel ağrısı için egzersiz önerileri ile kısa sürede rahatlama sağlayabilirsiniz. Egzersizler beli zorlayacak şekilde olmamalıdır. Hafif egzersiz önerileri ile kan akışı ve hormon salınımını harekete geçirebilirsiniz. Kronik bel ağrıları çeken hastalar düzenli germe egzersizi programı alarak bel ağrılarının tekrarlanmasını durdurabilirler. Ancak unutmamak gerekiyor ki yorucu, zorlayıcı ve uzun süreli egzersiz programlarından kaçınılmalı!

Yürüyüş

Yoga

Yüzme

Hafif kol ve ayak hareketleri

Kas tutulmalarına ne iyi gelir?

Bel ağrısı çekenlerin en büyük problemlerinden biri beldeki kas tutulmalarıdır. Bazıları bu durumu yel ya da kramp girdi gibi yorumlamaktadır. Kas tutulması yaşandığı zaman hareket etmek zorlaşır. Ağrılar şiddetli hissedilir.

Beli çok zorlayacak bir şekilde hareket yapıldıysa soğuk kompres uygulayarak şişmeyi engelleyebilirsiniz. Bir buzu bir bezin içerisine sarın. Ve ağrı hissettiğiniz bölgeye sürün. En fazla 20 dakika bekletin. 2 gün sonra soğuk kompres bırakılıp sıcak kompres uygulanmalıdır. Cildinize hasar vermemek için sıcaklık derecesi cildiniz için uygun derecede olması gerekir.