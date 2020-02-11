search menu
search
close

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç yeni sevgilisiyle görüntülendi

6 ay önce Chloe Loughnan ile tek celsede boşanan Serdar Ortaç, önceki akşam İstanbul Bebek'te yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç yeni sevgilisiyle görüntülendi
-A A+

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan ile 6 ay önce tek celsede boşanmıştı. Aylar sonra yeni bir ilişkiye başlayan Ortaç, kız arkadaşıyla Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

''Gel hayatım kimse yok''

Üç saat kaldığı mekandan önce çıkıp etrafı kontrol eden Serdar Ortaç arkasına dönüp "Gel hayatım kimse yok, rahat ol" diye seslendi. Flaşların patlamasıyla kısa süreli bir şok yaşayan sarışın kadın, yüzünü saklamaya çalıştı. Serdar Ortaç ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sözleri üzerine "Araba mı? Evet arabam yeni, güzel değil mi?" diyerek konuyu geçiştirmeye çalıştı. Muhabirlerin ısrarlı aşk sorularına dayanamayan Ortaç, "Arkadaşlar daha sonra konuşuruz olur mu? Sağ olun. Teşekkür ederiz" dedi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Bekarlığa veda partisinde görüntülenmişti 

Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Merve Özbey ve Kenan Koçak'ın bekarlığa veda partisine sarışın bir kadınla katılmış ve bu kadının şarkıcı Seçil Gür olduğu iddia edilmişti. Ortaç'ın Bebek'te görüntülendiği kişinin de Seçil Gür olduğu ileri sürülüyor.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Vücutta afrodizyak etkisi yaratıyor! Vücutta afrodizyak etkisi yaratıyor!
Organik
Bayılacağınız bir tat: Krem karamel tarifi Bayılacağınız bir tat: Krem karamel tarifi
Tatlı
En Güncel Galeriler
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Beşiktaş'ın eski yengesi Jelena Karleusa'dan nefes kesen pozlar!
Beşiktaş'ın eski yengesi Jelena Karleusa'dan nefes kesen pozlar!
Prenes Diana öldüğünde hamile miydi 22 yıl sonra ortaya çıkan kanıt!
Prenes Diana öldüğünde hamile miydi 22 yıl sonra ortaya çıkan kanıt!
Göğsüne 30 gün boyunca diş macunu sürüp bekledi sonuç ise...
Göğsüne 30 gün boyunca diş macunu sürüp bekledi sonuç ise...
Saba Tümer yıllar öncesine ait fotoğrafını paylaştı! Beğeni yağdı!
Saba Tümer yıllar öncesine ait fotoğrafını paylaştı! Beğeni yağdı!
Kışın kahvenin yanında kitap arayanlar için 13 önemli eser!
Kışın kahvenin yanında kitap arayanlar için 13 önemli eser!
Önceki Haberler
Ünlü şarkıcı Özgecan Aslan paylaşımıyla yürek dağladı!
Ünlü şarkıcı Özgecan Aslan paylaşımıyla yürek dağladı!
Dizilerin yakışıklı jönü Bangkok'ta çöp topladı!
Dizilerin yakışıklı jönü Bangkok'ta çöp topladı!
Dilan Çiçek Deniz'den bomba açıklama: Akıl sağlığına zarar verir!
Dilan Çiçek Deniz'den bomba açıklama: Akıl sağlığına zarar verir!
Zeytinyağını saçınıza sürün sonuç inanılmaz!
Zeytinyağını saçınıza sürün sonuç inanılmaz!
Cem, Serenay sorusu karşısında çılgına döndü!
Cem, Serenay sorusu karşısında çılgına döndü!
Kahvaltı için harika öneri: Kaymaklı krep tarifi
Kahvaltı için harika öneri: Kaymaklı krep tarifi
Aldatıldığınızı hissediyorsanız...
Aldatıldığınızı hissediyorsanız...
Cinsel gücü ateşleyen 10 ipucu!
Cinsel gücü ateşleyen 10 ipucu!
Yorumlar